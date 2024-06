बिर्याणीत लेग पीस मिळाला नाही, वऱ्हाड्यांचा लग्नमंडपातच राडा; लाथाबुक्क्यांनी मारहाण

लग्न म्हटले की परंपरेसोबतच अनेक गंमती जमती घडत असतात. मात्र उत्तर प्रदेशात एका लग्नात विचित्र प्रकार समोर आला आहे. लग्नातील जेवणात लेग पीस मिळाला नाही म्हणून दोन गट आपसात भिडल्याची घटना समोर आली आहे. लाथाबुक्क्या, पट्ट्याने मारहाण, खुर्च्या फेकून मारण्यात आल्या. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. याबाबत अद्याप पोलिसात नोंद करण्यात आली नाही. लेखी तक्रार नोंद होताच आरोपींवर कारवाई करू, असे नवाबगंज पोलिसांनी सांगितले.

A brawl erupted at a wedding when there were no chicken leg pieces in the biryani.

The groom & his wedding guests were severely beaten for #Chicken leg piece !

📌 Bareilly, Uttarpradesh

pic.twitter.com/KXwmMGUNnT

— Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) June 24, 2024