Tyson – लष्कराचा जिगरी योद्धा, गोळीबारात जखमी झाल्यानंतरही माग काढत किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडले

जम्मू आणि काश्मीरमधील किश्तवाडच्या घनदाट जंगलात रविवारी सकाळपासून सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. खोऱ्याला दहशतवादापासून मुक्त करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, सैन्य दहशतवाद्यांवर सतत कारवाई करत आहे. या प्रयत्नात सुरक्षा दलांनी जैश-ए-मोहम्मदच्या दोन दहशतवाद्यांना ठार मारले, तर एक गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. या चकमकीच्या दरम्यान आणखी एक नाव समोर आले आहे ते म्हणजे टायसन. टायसन हा लष्कराच्या के 9 युनिटमधील एक प्रशिक्षित श्वान, ज्याच्या शौर्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
चकमकीदरम्यान, टायसनने दहशतवाद्यांच्या शोधात महत्त्वाची भूमिका बजावली. असे वृत्त आहे की त्याने जैशचा दहशतवादी आदिलपर्यंत पोहोचण्यास सुरक्षा दलांना मदत केली. गोळी लागली तरी त्याने दहशतवाद्यांच्या लपण्याच्या ठिकाणाचा माग काढत सैनिकांना मार्गदर्शन करत राहिला.
Jammu Kashmir – किश्तवाडमध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक, जैश कमांडरसह तीन दहशतवाद्यांना कंठस्नान
सूत्रांच्या माहितीनुसार, किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांच्या येण्याची माहिती मिळताच लगेचच शोध मोहीम सुरू करण्यात आली. टायसन नेहमीप्रमाणे त्या ठिकाणाचा मागोवा घेण्यात आघाडीवर होता. अचानक लपलेल्या दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला.
जखमी झाल्यानंतर, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या सैनिकांनी त्याला ताबडतोब प्राथमिक उपचार दिले. त्याची प्रकृती गंभीर झाल्यामुळे, टायसनला उधमपूरमधील आर्मी हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले, जिथे तज्ञ डॉक्टरांची एक टीम त्याच्यावर सतत लक्ष ठेवून आहे. त्याचा हँडलर आणि सहकारी सैनिक त्याच्या जलद बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत.
टायसनसारख्या लष्करी श्वानांना कठीण परिस्थितीत काम करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. टायसनच्या शौर्याने पुन्हा एकदा हे ‘सायलेंट वॉरियर्स’ राष्ट्रीय सुरक्षेत किती महत्त्वाची भूमिका बजावतात हे सिद्ध केले आहे.