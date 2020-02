U19CWC – यशस्वीचे खणखणीत शतक, पाकिस्तानचा 10 विकेट्सने धुव्वा, हिंदुस्थान अंतिम फेरीत

दक्षिण आफ्रिकेत सुरू असलेल्या युवा विश्वचषक (19 वर्षांखालील) क्रिकेट स्पर्धेच्या उपांत्य लढतीत हिंदुस्थानने पाकिस्तानचा 10 विकेट्सने धुव्वा उडवला आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला. उपांत्य लढतीत पाकिस्तानने टीम इंडियापुढे 173 धावांचे आव्हान ठेवले होते. टीम इंडियाने एकही विकेट्स न गमावता या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला.

पाकिस्तानने दिलेले आव्हान टीम इंडियाने 36 व्या षटकातच पार केले आणि सामना खिशात टाकला. टीम इंडियाकडून सलामीवीर यशस्वी जयस्वाल याने अंडर-19 विश्वचषकातील पहिले शतक ठोकले, तर दिव्यांश सक्सेना याने नाबाद अर्धशतक ठोकले. यशस्वीने नाबाद 105 धावांची आणि दिव्यांश सक्सेनाने नाबाद 59 धावांची खेळी करत संघाला फायनलचा दरवाजा उघडून दिला.

तत्पूर्वी पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. टीम इंडियाच्या धारधार गोलंदाजीपुढे पाकिस्तानचा डाव 172 धावांमध्ये कोसळला. पाकिस्तानकडून हैदर अलीने 56 आणि रोहेल नझीरने 62 धावांची खेळी केली. या दोघांव्यतिरिक्त आठ फलंदाजांना दहा धावांचा आकडाही पार करता आला नाही.

टीम इंडियाकडून सुशांत मिश्राने सर्वाधिक 3 बळी घेतले. तर कार्तिक त्यागीने आणि रवी बिश्नोईने प्रत्येकी 2 बळी घेतले. अथर्व अंकोलकर आणि यशस्वी जयस्वालने प्रत्येकी एक बळी घेतला.

U19CWC LIVE UPDATE –

Second half-century of the 2020 #U19CWC for Divyaansh Saxena

He and Yashasvi Jaiswal have added over for the first wicket #INDvPAK | #FutureStars pic.twitter.com/ORU6FwIKJd

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) February 4, 2020