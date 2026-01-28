एक खंबीर नेता व माझ्या मंत्रिमंडळातील मी उमदा सहकारी गमावला; उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला शोक

सामना ऑनलाईन
|

एक खंबीर नेता व माझ्या मंत्रिमंडळातील मी उमदा सहकारी गमावला, अशा शब्दात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली.

बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचा मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली असून उद्धव ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

मी मुख्यमंत्री असताना अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री होते. अत्यंत शिस्तप्रिय, आपल्या खात्यावर वचक व अर्थ विभागाचा अभ्यास असणारे ते नेते होते. एक उत्तम सहकारी म्हणून त्यांचे माझे विशेष नाते जमले. अजित पवार हे दिलखुलास होते. मनात येईल ते बोलायचे. ते दीर्घद्वेषी नव्हते. राजकारणात त्यांनी वेगळा मार्ग स्वीकारला, तरी त्यांनी संबंध तुटू दिले नाहीत, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

महाराष्ट्रात ते ‘दादा’ म्हणून लोकप्रिय होते. ते असे अकाली जातील असे वाटले नव्हते. कार्यकर्त्यांना जपणारा नेता म्हणून ते परिचित होते. त्यांच्या जाण्याने राज्यातील नेतृत्वात पोकळी निर्माण झाली. ते सर्वार्थाने ‘दादा’ होते. दादांना माझ्यातर्फे, ‘ठाकरे’ व शिवसेना परिवारातर्फे श्रद्धांजली, अशा शब्दात उद्धव ठाकरे यांनी शोक व्यक्त केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ajit Pawar Plane Crash – अजित पवार यांच्या पार्थिवावर उद्या सकाळी ११ वाजता होणार अंत्यसंस्कार

Shocking The Plane in Which Ajit Pawar Died Had Crashed in 2023 Too

अजित पवारांच्या विमाना अपघात, VSR Aviation कंपनीची चौकशी होण्याची शक्यता

Ajit Pawar plane crash – विमान अपघातापूर्वी अजित पवारांचा ‘हा’ फोटो ठरला अखेरचा

…अन् ती भेट शेवटची ठरली, कॅबिनेट बैठकीचा फोटो शेअर करताना चंद्रशेखर बावनकुळेंना शोक अनावर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करा, अजित पवार यांच्या मृत्यूप्रकरणी ममता बॅनर्जी यांची मागणी

Ajit Pawar Plane Crash – अजित पवार यांच्या विमानात असलेले त्यांचे पीएसओ विदीप जाधव यांचाही दुर्दैवी मृत्यू

Ajit Pawar plane crash – घड्याळ आणि कपड्यांमुळे अजितदादांची ओळख पटली, अपघाताचे CCTV फुटेजही आलं समोर

अजित पवार उत्तम राजकारणी होते, कमी वयात निधन; उमर अब्दुल्लांकडून शोक व्यक्त

Ajit Pawar Plane Crash – वैमानिकाचा निरोप आला की आवरून जावं लागतं…; अजितदादांचा जुना व्हिडिओ व्हायरल