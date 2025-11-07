Video – निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांचा सात बारा करू कोरा, अरे आता कुठे पळाला मत चोरा?

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर असून गुरुवारी दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील करजखेडा येथील शेतकऱ्यांची भेट घेत त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सात बारा कोरा करण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देत त्यांच्या भाषणाची ऑडियो क्लीपही ऐकवली. निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करू म्हणत होते, आता शेतकरी विचारताहेत कुठे पळाला मत चोरा, असा हल्लाबोल उद्धव ठाकरे यांनी केला.

 

