Video – विरोधी पक्षनेतेपदासाठी नियमांची आडकाठी असेल तर उपमुख्यमंत्रीपदही रद्द करा

सामना ऑनलाईन
|

हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहाला विरोधी पक्षनेते लाभावेत, अशी आमची मागणी आहे. विरोधाला विरोध करण्यासाठी नाही तर जनतेचे प्रश्न, त्यांचा आवाज उठवणे हे आमचे आणि प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य असते. विरोधी पक्षनेत्याला एक मान असतो. विरोधी पक्षनेता अधिकाऱ्यांशी अधिकारात बोलू शकतो, माहिती घेऊ शकतो आणि त्यानुसार सभागृहात आपल्या प्रश्नाची व्यवस्थितपणे मांडणी करू शकतो. लोकशाही जीवंत ठेवण्यासाठी दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते पद असणे आवश्यक आहे, असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले. अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेतली आणि या भेटीनंतर पत्रकार परिषद घेत त्यांनी दोन्ही सभागृहाला विरोधी पक्षनेते लाभावेत अशी मागणी केली.

&nbsp;

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ट्रॅक्टरचे टायर फोडले, सोलापूर जिल्ह्यात ऊस दर आंदोलन पेटले

video

Video – सरकारनं जाहीर करावं की महाराष्ट्र अखंड ठेवायचा की तुकडे पाडायचे?

सुसंस्कृत, सभ्य व्यक्तीमत्व आपल्यातून गेले; उद्धव ठाकरे यांनी वाहिली शिवराज पाटील यांना श्रद्धांजली

…तर तुमचा व्हिसा कधीही रद्द होऊ शकतो, डिपोर्ट केलं जाऊ शकतं! अमेरिकेच्या वाणिज्य दूतावासाची सूचना

Konkan news – तरंदळे धरणाजवळ मोबाईल हरवला, गुपीत उघड होण्याच्या भीतीने प्रेमी युगुलानं जीवन संपवलं

अब तक 17! टाटा मुंबई मॅरेथॉनला एसिक्सची साथ, ‘परफॉर्मन्स रनिंग शू’चे अनावरण

पोलीस पाटील यांची बनावट नावे टाकून केला अपहार, रायगड पोलीस दलात पावणेदोन कोटींचा गैरव्यवहार

अहिल्यानगरात टोळक्याची पोलिसांना मारहाण, जखमींवर उपचार सुरू; सहाजणांना अटक

Sugarcane Price Declared Immediately After Farmers Jumped into Cane Hoppers

शेतकऱ्यांनी गव्हाणीत उड्या मारताच ऊसदर जाहीर