उद्धव ठाकरे आज मराठवाड्यात, पूरग्रस्त भागाची पाहणी करणार

सामना ऑनलाईन
|

अतिवृष्टीमुळे मराठवाडय़ातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. तयार पिके उद्ध्वस्त झाल्याने बळीराजा हवालदिल झाला आहे. अनेकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरल्याने संसार वाहून गेले आहेत. पूरग्रस्तांना धीर देण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उद्या मराठवाडा दौऱ्यावर जाणार आहेत. शेतकऱयांच्या बांधावर जाऊन ते नुकसानीची पाहणी करणार आहेत.

उद्धव ठाकरे उद्या सकाळी साडेअकरा वाजता लातूरमधील काडगाव येथे जाऊन अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. तेथून दुपारी साडेबारा वाजता धाराशीवच्या कळंब तालुक्यातील इटकूर गावात तर दुपारी दीड वाजता वाशी तालुक्यातील पारगावात उद्धव ठाकरे यांचा पाहणी दौरा नियोजित आहे.

बीड, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिह्यातही उद्धव ठाकरे जाणार आहेत. बीडमधील कुर्ला येथे दुपारी दीड वाजता, जालनाच्या अंबड तालुक्यातील महाकाळा येथे साडेचार वाजता तर सायंकाळी साडेपाच वाजता छत्रपती संभाजीनगरच्या पैठण तालुक्यातील रजापूर गावात जाऊन उद्धव ठाकरे पाहणी करणार आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लडाख पेटलं! रोजगार आणि लोकशाहीसाठी जेन झी क्रांती, भाजपचं कार्यालय जाळलं; सीआरपीएफचे वाहन पेटवले!!

धाराशीवमध्ये शिंदेंना घेराव, शेतकऱ्यांनी मदत नाकारली

महाराष्ट्रात आदिवासींच्या संतापाचा स्फोट, नंदुरबारमध्ये मोर्चा हिंसक; संतप्त आंदोलकांची दगडफेक… गाड्या फोडल्या; पोलिसांचा लाठीमार

मराठवाड्यात महापुराच्या तडाख्यात शेतीसह संसारही वाहून गेले

राहुल गांधींच्या दणक्यानंतर निवडणूक आयोग वठणीवर, मतदारयादीत नाव जोडण्याची आणि वगळण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया बदलली

एमपीएससी पूर्वपरीक्षेत पाऊस, पुराचा अडथळा; परीक्षा पुढे ढकलण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी

कन्नड साहित्यातील महान ‘पर्व’ संपले, एस. एल. भैरप्पा यांचे निधन

दहिसर-भाईंदर एलिव्हेटेड मार्गासाठी 45 हजार झाडांचा बळी जाणार! प्रकल्पासाठी पालिका हायकोर्टात

सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरण, भाजप अध्यक्ष अमित शहांसह इतर आरोपींच्या सुटकेला आव्हान