केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा नांदेड दौरा तांत्रिक कारणांमुळे रद्द

सामना ऑनलाईन
|
amit-shah

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा रविवारी नांदेड दौऱ्यावर येणार होते. मात्र हा दौरा तांत्रिक कारणामुळे रद्द करण्यात आल्याची माहिती मिळतेय.

शिखांचे नववे गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या 350 व्या महान शहिदी समागम सोहळ्यानिमित्त आयोजित हिंद-दी-चादर कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी अमित शहा नांदेडला येणार होते. मात्र त्यांचा दौरा रद्द करण्यात आला आहे. तांत्रिक कारणांमुळे हा दौरा रद्द करण्यात आल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे.

Photo – हिंद-दी-चादर! गुरु तेग बहादूर साहिबजींच्या 350 व्या शहिदी समागमानिमित्त नांदेडमध्ये भव्य नगर कीर्तन सोहळा

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दरवाढीचा धडाका सुरूच… सोन्याच्या किमतीत 29 हजारांची वाढ; चांदीही 1 लाख 32 हजारांनी महागली

आता मला कसलीही चिंता नाही, मी दररोज श्रीमंत होत आहे; रॉबर्ट कियोसाकी यांची पोस्ट व्हायरल

राजदमध्ये नव्या युगाचा प्रारंभ; तेजस्वी यादव यांची राष्ट्रीय कार्याध्यक्षपदी नियुक्ती, लालू प्रसाद यादव यांची घोषणा

सावधान! 14 कोटी 90 लाख पासवर्ड लीक; जीमेल, फेसबुक आणि नेटफ्लिक्ससह अनेक प्लॅटफॉर्मचा समावेश

Mumbai crime news – लोकलमधील क्षुल्लक वादातून शिक्षकाला प्लॅटफॉर्मवरच संपवलं; आरोपी सीसीटीव्हीत कैद

हिंदुस्थानला धमकी देणाऱ्या, टॅरिफ लादणाऱ्या प्रेसिडेंट ट्रम्पचे लोढा व्यावसायिक भागीदार- संजय राऊत

आमच्यावर अन्याय का होतो? तारीखवर तारीख का मिळते? ते आता स्पष्ट झाले – संजय राऊत

संविधान आम्हालाही कळतं, पण फक्त मुंबईवरच आक्रमण का? संजय राऊत यांचा संतप्त सवाल

बांगलादेशात हिंदूंच्या हत्येचे सत्र सुरूच, 23 वर्षांच्या चंचल भौमिकला गाढ झोपेत असताना जिवंत जाळलं