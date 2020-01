CAA हा रौलट कायद्यासारखा काळा कायदा, उर्मिला मातोंडकर यांची वादात उडी

नागरिकत्व सुधारित कायद्यावरून (CAA) देशात दोन पडल्यासारखी स्थिती आहे. काही जण CAA च्या समर्थनात मोर्च काढत आहेत तर काही जणांनी या सुधारित कायद्याला कडाडून विरोध करत आंदोलन छेडले आहे. राजकारण, चित्रपट सृष्टी, उद्योगपती यांच्यातही असे दोन तट पडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. बॉलीवूडच्या कलाकार देखील आपली भूमिका मांडताना पाहायला मिळाले आहेत. आता बॉलीवूडमधून राजकारणात उतरलेल्या उर्मिला मातोंडकर यांनी देखील CAA संदर्भात भूमिका मांडली आहे. त्यांनी नागरिकत्व सुधारित कायदा 2019 ची तुलना थेट स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीशांनी आणलेल्या रौलट कायद्याशी केली आहे. त्यामुळे आता हा वाद आणखी चिघळणार आहे.

Urmila Matondkar:After end of the WW II in 1919, British knew that unrest was spreading in India&that may rise after war was over. So, they brought a law commonly known as Rowlatt Act.That 1919 law&Citizenship (Amendment)Act of 2019 will be recorded as black laws in history(30.1) pic.twitter.com/qYFNamxrEe

एएनआयच्या वृत्तानुसार, ‘उर्मिला मातोंडकर म्हणाल्या की, 1919 मध्ये महायुद्ध संपल्यानंतर हिंदुस्थानात आपल्या विरोधात असंतोष निर्माण झाला असून महायुद्ध संपल्यानंतर तो आणखी वाढेल असे ब्रिटीशांच्या लक्षात आले. तो असंतोष रोखण्यासाठी त्यांनी रौलट कायदा आणला. 1919 मधील रौलट कायदा आणि नागरिकत्व सुधारित कायदा 2019 या दोन्ही कायद्यांची इतिहासात काळे कायदे म्हणून नोंद केली जाईल’.

उर्मिला मातोंडकर यांनी भूमिका घेतल्यानंतर दोन्ही बाजूने प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. CAA विरोधातील आंदोलकांनी मातोंडकरांच्या या भूमिकेचं स्वागत केले आहे. तर CAA समर्थकांनी त्यांच्याविरोधात टीकेची झोड उठवली आहे.

विधान करताना उर्मिला यांच्याकडून झाली चूक

उर्मिला मातोंडकर यांनी CAA वर कडाडून टीका करत त्याला काळा कायदा तर म्हटलेच आहे, तसेच ब्रिटीशांच्या रौलट कायदाशी त्याची तुलना केली आहे. मात्र त्यांची भूमिका मांडत असताना त्यांनी महायुद्धाचे नाव चुकवले आहे. 1919 मध्ये पहिले महायुद्ध संपले होते, मात्र उर्मिला यांनी दुसरे महायुद्ध असा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या या चुकीमुळे नेटकऱ्यांनी झापले आहे.

एका युझरने म्हटले आहे की, ओ छम्मा छम्मा दुसरे महायुद्ध 1939 ते 1945 चालले होते. तुमचे बॉलीवूड ज्ञान तुमच्याजवळच ठेवा.

Ohe Chamma Chamma World war 2 was in between 1939-1945. Keep your Bollywood gyan with you only @UrmilaMatondkar

तर हर्षिल मेहता या युझरने इतिहास कुठे शिकलात? बॉलीवूडमध्ये? असा सवाल केला आहे.

Few factual inaccuracies

– It was WW I, not WW II during 1919.

– Rowlatt act was introduced so that any Indian revolutionary can be arrested without trial and judicial review

Where did she learn history? Bollywood?

— Harshil Mehta હર્ષિલ મહેતા (@MehHarshil) January 31, 2020