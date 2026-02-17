SIR प्रक्रियेत फेरफार, जाणीवपूर्वक ठराविक मतदारांची नावे वगळली जात आहेत; अखिलेश यादव यांचा भाजपवर गंभीर आरोप

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

उत्तर प्रदेशातील मतदार याद्यांच्या एसआयआर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर फेरफार केला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केला आहे. भाजप सरकार प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर करून जाणीवपूर्वक ठराविक समुदायांच्या आणि सपा समर्थकांच्या मतदारांची नावे यादीतून वगळत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

अखिलेश यादव यांनी आज लखनौमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, हिंदुस्थानच्या लोकशाहीमध्ये मतदानाचा अधिकार हा सर्वात पवित्र आहे, मात्र उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी भाजपकडून या अधिकारावरच गदा आणली जात आहे. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान बीएलओ (BLO) आणि इतर महसूल अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून विरोधी पक्षाच्या मतदारांची नावे कापली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

अखिलेश यादव यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेण्याचे आवाहन निवडणूक आयोगाला केले आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नावे कमी करण्यात आली आहेत, तिथे पुन्हा एसआयआर प्रक्रिया करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. कार्यकर्त्यांना उद्देशून ते म्हणाले की, “प्रत्येक कार्यकर्त्याने घरोघरी जाऊन मतदार यादी तपासावी आणि नावे कापली गेली असल्यास त्वरित तक्रार नोंदवावी.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिंदुस्थानी मुस्लिम देखील हिंदू आहेत, मोहन भागवत यांचं वक्तव्य

ICC T20 WC 2026 – ऑस्ट्रेलिया टी-20 वर्ल्डकपमधून बाहेर; झिम्बाब्वेची ‘सुपर 8’ मध्ये धडक, 2009 नंतर पहिल्यांदाच असे घडले

जर ते ४२० असतील तर, मी ४४० व्होल्ट आहे; ममता बॅनर्जी यांचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल

‘एपस्टीन फाइल्स’मध्ये नाव असूनही बिल गेट्स यांच्याबाबत सरकारची भूमिका मवाळ; काँग्रेसचा गंभीर आरोप

अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची CBI चौकशी करा, सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिलं पत्र

गुजरातच्या 6 न्यायालयांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी, ईमेलमुळे एकच खळबळ

GT Express Fire – चेन्नई-दिल्ली जी. टी. एक्सप्रेसला वर्ध्याजवळ आग; सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली

Ajit Pawar Plane Crash – कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरला आगीची झळ! डेटा मिळवण्यासाठी अमेरिकन कंपनीची मदत घेणार, AAIBने दिली मोठी माहिती

तारिक रहमान बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान, संसद भवनात घेतली शपथ; २५ कॅबिनेट आणि २४ राज्यमंत्री सरकारमध्ये होणार सामील