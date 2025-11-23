लग्नसमारंभासाठी जात असताना कार नदीत कोसळली, तीन शिक्षकांचा मृत्यू

लग्नासमारंभासाठी असतानाच कार अनियंत्रित झाल्याने नदीत पडली. या अपघातात तीन शिक्षकांचा मृत्यू झाला तर एक गंभीर जखमी आहे. घटनास्थळावरील उपस्थितांनी तात्काळ पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलीस आणि एसडीआरएफ पथकाने घटनास्थळी दाखल होत स्थानिकांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू केले.
उत्तराखंडमधील रातीभाटजवळ शनिवारी सायंकाळी 7.30 वाजता ही घटना घडली. सर्व शिक्षक अल्मोडाहून हल्दानी येथे लग्नाला चालले होते. सुरेंद्र भंडारी, पुष्कर भैसोडा आणि संजय बिष्ट अशी मयत शिक्षकांची नावे आहेत. मनोज कुमार असे जखमी शिक्षकाचे नाव असून त्याला उपचारासाठी प्राथमिक उपचारानंतर हल्दानीतील हायर सेंटरमध्ये रेफर करण्यात आले आहे.
रातीघाट येथील वळणावर कार अनियंत्रित झाली आणि शिप्रा नदीत पडली. अंधार आणि नदीची खोली यामुळे बचावकार्यात अडचणी येत होत्या. अथक प्रयत्नांनी एसडीआरएफ पथकाने कारमध्ये अडकलेल्या चौघांना बाहेर काढले. चौघांना रुग्णालयात नेले असता सुरेंद्र, पुष्कर आणि संजय यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. तर मनोज यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. पोलीस घटनेचा पुढील तपास करत आहेत.