ज्येष्ठ अभिनेते जगदीप यांचे वयाच्या 81 व्या वर्षी निधन

बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेते जगदीप यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 81 वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. जयदीप यांनी सुपरहिट चित्रपट ‘शोले’मध्ये साकारलेली सूरमा भोपाली ही भूमिका विशेष गाजली.

Veteran Bollywood actor #Jagdeep passes away at the age of 81 pic.twitter.com/bTzSw6jntA

— DD News (@DDNewslive) July 8, 2020