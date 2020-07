प्रेक्षकांची चांदी, शंकुतला देवी ऍमेझॉन प्राईमवर होणार प्रदर्शित

विद्या बालनची प्रमुख भुमिका असलेला शकुंतला देवी हा चित्रपट ऍमेझॉन प्राईमवर प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अनु मेनन यांनी केले असून सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रॉडक्शन्स व विक्रम मल्होेत्रा यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. गणित तज्ज्ञ असलेल्या शकुंतला देवी यांच्या आयुष्यावर हा चित्रपट असून त्या मानवी संगणक म्हणून त्या ओळखल्या जायच्या.

Can you solve this:

(431 x 102 + 98421 – 1487 x 46) x 3780 ÷ 9 = 31072020

That’s when you will meet #ShakuntalaDeviOnPrime 31st July 2020!@vidya_balan @sanyamalhotra07 @Jisshusengupta @TheAmitSadh @sonypicsprodns @Abundantia_Ent @anumenon1805 @vikramix pic.twitter.com/3M1skghunA

— amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) July 2, 2020