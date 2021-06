कोविशील्ड लस घेतलेला नवरा हवा, वाचा व्हायरल जाहिरातीमागील सत्य

सध्या संपूर्ण जगात कोरोनान थैमान घातले आहे. अनेक देशांनी लसीकरण करून हे संकट आटोक्यात आणले आहे. हिंदुस्थानातही कोविशील्ड आणि कोवॅक्सीन या दोन कोरोना प्रतिबंधक लस दिल्या जात आहेत. तसेच रशियन स्पुटनिक लस आणि अँटीबॉडी कॉकटेलचा उपयोग सुरू आहे. अशा वेळी एक जाहिरात व्हायरल होत आहे. कोविशील्ड लस घेतलेला वर हवा अशी जाहिरात एका तरुणीने दिली आहे. ही जाहिरात सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली आहे. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनीही ही जाहिरात शेअर केली असून हे न्यु नॉर्मल आहे का? असे म्हटले आहे.

Vaccinated bride seeks vaccinated groom! No doubt the preferred marriage gift will be a booster shot!? Is this going to be our New Normal? pic.twitter.com/AJXFaSAbYs

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 8, 2021