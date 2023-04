Video-अरे बापरे! दारूच्या नशेत 19 व्या मजल्यावरून खाली पडला, गाण गात उठला आणि..

दारू पिऊन धिंगाना घातल्याचे अनेक व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल होतं असतात. अनेकांना असे व्हिडीओ पाहायला आवडतात. हे व्हिडीओ कधी मनोरंजक असतात तर काही व्हिडीओ हे थरारक असतात. सध्या सोशल मीडियावर दारू पिल्यानंतर घडलेल्या एका भयंकर घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, जो पाहून तुमच्या अंगावर देखील काटा येईल. याच कारण म्हणजे या व्हिडीओमध्ये एक व्यक्ती चक्क दारुच्या नशेत 19 व्या मजल्यावरुन खाली कोसळला, खाली पडूनही तो व्यक्ती बचावला. एवढचं नाही तर खाली पडल्यानतंर तो स्वत:च्या पायावर उभा राहून रुग्णालयात गेला. हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर तो व्यक्ती एवढ्या उंचावरुन खाली पडूनही तो जिवंत कसा असे आश्चर्य नेटकरी व्यक्त करत आहेत.

The Russian man from Voronezh fell down from 19th floor on someone’s car. Got minor injuries pic.twitter.com/NHyCS9gv9s

