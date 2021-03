नंदीग्राममध्ये ममता जखमी, विरोधकांनी हल्ला केल्याचा आरोप

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असतानाच तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या जखमी झाल्या आहेत. नंदीग्राम येथे त्यांच्या पायाला कारचा दरवाजा लागला असून, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. हा अपघात नसून विरोधकांनी जाणूनबुजून केलेला हल्ला असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

ममता बॅनर्जी या नंदीग्राम येथून निवडणूक लढवत आहेत. तर भाजपने सुवेंदु अधिकारी यांना उमेदवारी दिली आहे. अधिकारी हे तृणमूलमधून भाजपमध्ये आले आहेत. ममता बॅनर्जी दोन दिवस नंदीग्राममध्ये मुक्काम ठोकून होत्या. प्रचाराच्या दरम्यान बिरूलिया येथे मंदिरासमोर त्यांच्या गाडय़ांचा ताफा थांबला. कारच्या बाहेर उतरून त्या देवाला नमस्कार करत असताना चार-पाच लोक धावत आले आणि दरवाजा लोटला. दरवाजा त्यांच्या पायाला लागला. पायाला दुखापत झाली. त्यांना वेदना होत होत्या. छातीत कळ आली. त्यांना ग्रीन कॉरिडोर करून तातडीने मिदीनीपूर जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. हा अपघात नाही तर, विरोधकांनी जाणुनबुजून केलेला हल्ला आहे. आपल्या दौऱयात जिल्हा पोलीसप्रमुख, स्थानिक पोलिसांचा बंदोबस्तही नव्हता, असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.

Election Commission of India has sought a detailed report on the incident in which West Bengal CM Mamata Banerjee claimed that she suffered an injury after she was pushed by few people https://t.co/jkG2VtV98W

