काय आहेत सायलेंट हार्ट अटॅकची लक्षणे, जाणून घ्या

वेगवान जीवनशैली, वाढता ताण आणि चुकीच्या जीवनशैलीच्या सवयींमुळे, जगभरात हृदयविकाराच्या घटना झपाट्याने वाढत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, दरवर्षी अंदाजे १.८ कोटी लोक हृदयाशी संबंधित आजारांमुळे मरतात. त्यापैकी अंदाजे एक तृतीयांश हृदयविकार असतात. तज्ज्ञांच्या मते सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे स्पष्ट लक्षणांशिवाय होणारे हृदयविकार. रुग्णाला सामान्य हृदयविकाराच्या झटक्याप्रमाणे तीव्र वेदना किंवा अस्वस्थता जाणवत नाही म्हणून त्याला सायलेंट हार्ट अॅटॅक म्हणतात.
सायलेंट हृदयविकाराचे मुख्य कारण म्हणजे हृदयाच्या धमन्यांमध्ये कोलेस्टेरॉल आणि चरबी जमा होणे. यामुळे रक्तप्रवाहात अडथळा येतो. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, लठ्ठपणा, धूम्रपान, जास्त ताण आणि असंतुलित आहार ही मुख्य कारणे आहेत. तज्ञ म्हणतात की, सायलेंट हृदयविकाराची लक्षणे पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये अधिक अस्पष्ट असतात.
सायलेंट हार्ट अटॅकची लक्षणे खूपच सौम्य किंवा असामान्य असतात. म्हणूनच लोक अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यात छातीत थोडासा दाब किंवा जळजळ होऊ शकते. जी सामान्य आम्लता किंवा गॅससारखी वाटू शकते. याव्यतिरिक्त पाठ, मान, जबडा किंवा खांद्यात सौम्य वेदना, श्वास घेण्यास त्रास होणे, अचानक थकवा किंवा झोपेचा त्रास होणे अशी लक्षणे देखील दिसू शकतात.
कधीकधी घाम येणे, मळमळ होणे किंवा गोंधळ होणे ही देखील या स्थितीची लक्षणे असू शकतात. मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये वेदना कमी झाल्यामुळे, हा हृदयविकाराचा झटका वेदनाशिवाय येऊ शकतो. म्हणून तुम्हाला अशा समस्या वारंवार येत असतील तर त्या किरकोळ आहेत असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. वेळेवर ईसीजी किंवा वैद्यकीय तपासणी केल्याने हा धोका ओळखण्यास मदत होऊ शकते.
कसे टाळायचे?
नियमितपणे तुमचा रक्तदाब आणि साखरेची पातळी तपासा.
दररोज ३० मिनिटे व्यायाम करा किंवा चालत जा.
तळलेले आणि साखरेचे पदार्थ टाळून निरोगी आहार घ्या.
धूम्रपान आणि मद्यपान पूर्णपणे सोडून द्या.
पुरेशी झोप घ्या आणि ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करा.