निवडणूक आयोग काय लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे? आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

सामना ऑनलाईन
|

निवडणूक आयोगाने मतं चोरल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला होता. त्याचे पुरावेही राहुल गांधी यांनी दिले होते. आता निवडणूक आयोगाने बिहारची डिजिटल मशीनने वाचता येईल अशी मतदारांची यादी हटवली आहे. त्याऐवजी स्कॅन केलेली यादी अपलोड केली आहे. यावरून निवडणूक आयोग काय लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे असा सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार आणि युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी विचारला आहे.

एक बातमी शेअर करून आदित्य ठाकरे म्हणाले की, सारं जग आश्चर्यचकित होऊन पाहतंय की ज्या देशाला आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणतो त्या देशाचा निवडणूक आयोग, देशभरात निवडणूक घोटाळ्याला परवानगी दिल्याचे रंगेहात पकडलं गेल्यानंतर, आता आपली बाजू सांभाळण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे. निवडणूक आयोग काय लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

निवडणूक आयोगाने देशातली मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक उद्ध्वस्त केली आहे, आदित्य ठाकरे यांची टीका

मत चोरी ही लोकशाहीवरचा हल्ला, राहुल गांधी यांनी सुरू केले अभियान

आता नितीन गडकरी साहेबांची कोणती चीप आणि डिस्क खराब झाली आहे ? काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांचा फडणवीसांना सवाल

शरद पवारांना ऑफर देणाऱ्या लोकांनी उद्धव ठाकरेंनाही जागा जिंकवून देण्याची ऑफर केली होती, संजय राऊत यांचा गौप्यस्फोट

भावाला भावाची अनुकंपा मिळू शकते का? हायकोर्टाने कॅटला निर्णय घेण्याचे दिले आदेश

मध्य रेल्वेवर 15 डबा लोकल , ट्रेनच्या विस्तारापुढे प्रश्नचिन्ह; सहाय्यक लोको पायलटशिवाय गाड्या चालवण्यास मोटरमनचा विरोध

विधान भवनातही आता फेशिअल रेकग्निशन सिस्टम, अधिवेशनातल्या राड्यानंतर प्रवेशावर निर्बंध; अनावश्यक गर्दी कमी करण्यावर आता भर

वरळी बीडीडीवासीयांचा बाप्पा नव्या घरात, प्रतीक्षा संपली…गुरुवारी ताबा मिळणार; शिवसेनेच्या मागणीला यश

भाऊराया अडकले वाहतूक कोंडीत; उपमुख्यमंत्री शिंदे मात्र हेलिकॉप्टरने उडाले, कल्याण-शीळ रस्त्यावर सहा तास ट्रॅफिक जाम