डिटॉक्स म्हणजे नेमके काय? याकरता कोणत्या आयुर्वेदिक पद्धतींचा अवलंब करायला हवा

आयुर्वेदाचा आणि हिंदुस्थानचा संबंध हा फार पुरातन आहे. असे असले तरी, आजच्या आधुनिक जगात, लोक आयुर्वेदिक आणि नैसर्गिक पद्धती पुन्हा स्वीकारत आहेत. आपल्या देशात अनेक रोगांवर उपचार करण्यासाठी आयुर्वेदिक उपचारांचा वापर केला जात होता. कालांतराने अॅलोपॅथी लोकप्रिय झाली, परंतु आयुर्वेदाला अजूनही वेगळे महत्त्व आहे. अलीकडे बरेचजण निरोगी राहण्यासाठी आयुर्वेदावर अवलंबून आहेत. आयुर्वेद आपले शरीर स्वतःहून विषारी पदार्थ काढून टाकते, ही प्रक्रिया डिटॉक्सिफिकेशन म्हणून ओळखली जाते.
डिटॉक्सिफिकेशनमध्ये उपवास, रस, आहाराची काळजी, औषधी वनस्पती आणि कोलन थेरपी यासारख्या विविध पद्धतींचा समावेश आहे. आपल्या शरीराला नैसर्गिकरित्या डिटॉक्स करण्यासाठी कोणत्या आयुर्वेदिक पद्धती वापरू शकतो हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
डिटॉक्सिफिकेशनमध्ये डिटॉक्स आणि क्लींजेस नावाच्या आहार आणि थेरपीचा वापर केला जातो. या प्रक्रियेमुळे शरीरातून विषारी पदार्थ सहजपणे काढून टाकता येतात आणि ते वजन कमी करणे आणि निरोगी राहणीमान यासारखे इतर फायदे देखील प्रदान करते.
आयुर्वेद आणि योग हे दोन्ही वर्षानुवर्षे निरोगी राहण्याचे सर्वात सोपे मार्ग आहेत. सकाळी रिकाम्या पोटी दररोज मलासन करताना कोमट पाणी पिल्याने पोट, यकृत आणि मूत्रपिंड यासारख्या महत्त्वाच्या अवयवांचे आरोग्य सुधारते. जर दररोज सराव केला तर ते नैसर्गिकरित्या शरीराचे विषमुक्त करते आणि असंख्य फायदे देते.
आयुर्वेदात, याला अभ्यंग म्हणतात, जे नैसर्गिकरित्या शरीरामध्ये आलेला कडकपणा आणि थकवा कमी करते. तेल मालिश रक्ताभिसरण सुधारते आणि त्वचेला चमकण्यास देखील मदत करते. जर एखाद्याला वात दोषाची समस्या असेल तर मालिश केल्याने आराम मिळू शकतो.
आयुर्वेदानुसार, दुपारी आपली पचनसंस्था मजबूत होते. जड जेवण खाल्ल्याने दिवसभर ऊर्जा मिळते. त्यामुळे आम्लता आणि वायू कमी होण्यास देखील मदत होते. आयुर्वेदानुसार, दिवसा जड जेवण खाल्ल्याने शरीराला अन्न योग्यरित्या पचण्यास मदत होते, ज्यामुळे यकृत आणि मूत्रपिंड प्रभावीपणे विषारी पदार्थ बाहेर काढू शकतात.
आयुर्वेद म्हणतो की आपण योग्य वेळी झोपावे कारण ते नैसर्गिक दुरुस्ती प्रक्रियेला गती देते, हार्मोनल संतुलन सुधारते आणि मानसिक ताण कमी करते. शिवाय, जेव्हा तुम्ही रात्रीच्या पूर्ण झोपेनंतर सकाळी उठता तेव्हा तुमचे शरीर ताजेतवाने वाटते.
आयुर्वेदात योग आणि उपवासाचे विशेष महत्त्व आहे. उपवास केल्याने नैसर्गिकरित्या शरीराचे विषारी पदार्थ देखील बाहेर पडतात. आयुर्वेद म्हणतो की, तुम्ही उपवास करता तेव्हा शरीर स्वतःला स्वच्छ आणि संतुलित करते. यामुळे शरीरातील अग्निचे तत्व मजबूत होते, ज्यामुळे विषारी पदार्थांचे संचय कमी होते. खरं तर उपवासामुळे अपचन किंवा न पचलेल्या अन्नामुळे होणारे विषारी पदार्थ शरीरातून हळूहळू काढून टाकले जातात.