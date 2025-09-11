शरीरात कोणत्या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे केस पांढरे होऊ लागतात? जाणून घ्या

केस पांढरे होणे म्हणजे वाढते वय अशी काही वर्षांपूर्वीची धारणा होती. आता मात्र अगदी लहान मुलांचेही केस पांढरे होऊ लागले आहेत. आजच्या काळात शाळेत जाणाऱ्या मुलांनाही लहान वयातच केस पांढरे होण्याची समस्या येऊ लागते. आज केस पांढरे होणे वयाशी काहीही संबंध नाही. तुम्हाला यामागील कारण माहित आहे का? शरीरात दोन व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे केस अकाली पांढरे होऊ लागतात.

व्हिटॅमिन बी१२
व्हिटॅमिन बी१२ च्या कमतरतेमुळे मेलेनिनचे उत्पादन थांबते. यामुळे केस अकाली पांढरे होऊ लागतात. बी१२ च्या कमतरतेमुळे निरोगी लाल रक्तपेशींच्या उत्पादनावर देखील परिणाम होतो. यामुळे केसांच्या कूपांना पोषण मिळते. या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे केस अकाली पांढरे होऊ शकतात. शरीरात व्हिटॅमिन बी१२ ची कमतरता असेल तर प्रथम डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि चाचणी घ्या. त्यानंतर आहारात अंडी, दूध, मांस, मासे आणि मशरूम सारख्या गोष्टींचा समावेश करा.

व्हिटॅमिन डी
ज्या मुलांमध्ये व्हिटॅमिन डीचे प्रमाण कमी होते त्यांचे केस अकाली पांढरे होतात. व्हिटॅमिन डीचा सर्वोत्तम स्रोत सूर्यप्रकाश आहे. दररोज काही काळ उन्हात राहून शरीरातील व्हिटॅमिन डीची कमतरता पूर्ण केली जाऊ शकते. याशिवाय, चरबीयुक्त मासे, दुधाचे पदार्थ, मशरूम आणि संपूर्ण धान्यांमध्ये देखील व्हिटॅमिन डी असते.

