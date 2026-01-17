देवदर्शनासाठी जायचे म्हणून नेले आणि दमदाटी करून पुण्यात मतदान करून घेतले; गेवराईच्या बचतगटांच्या महिलांची फसवणूक

ऐन संक्रांतीच्या धावपळीत बचत गटाची मिटिंग आहे आणि देवदर्शनही करायचे आहे. असे सांगून गेवराई तालुक्यातील सावरगाव येथील भोळ्याभाबड्या महिलांना जेजुरीत घेऊन गेले. मतदानाच्या दिवशी पिंपरी-चिंचवड भागात घेऊन जात त्यांच्यावर दबाव टाकून त्यांना मतदान करायला लावले. देवदर्शन न करता गावाकडे आणून सोडले. संतापलेल्या महिलांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी थेट पोलीस अधीक्षक कार्यालय गाठले आणि रितसर तक्रार दिली.
