ऑफिसच्या सहकाऱ्यांसमोर ‘अंदर की बात’ उघड, व्हिडीओ कॉलिंग दरम्यान फजिती

कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रसारामुळे जगभरातील विविध देशांमध्ये वर्क फ्रॉम होम म्हणजेच शक्य ते सर्व लोक घरून काम करत आहेत. अशावेळी ऑफिसमधील मीटिंग व्हिडीओ कॉलिंगद्वारे घेतली जाते. या मीटिंगसाठी लोक ऑफिस प्रमाणे तयार होऊन बसत नाहीत. तर फक्त चेहरा दिसतो म्हणून घरातल्याच अवतारात बसतात. मात्र योग्य काळजी न घेतल्यास त्यांचे हे स्वरूप सहकार्‍यांना समोर उघडं पडतं आणि फजिती उडते. असाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एक सहकारी मीटिंगनंतर व्हिडिओ कॅमेरा बंद करण्याचे विसरतो आणि तसाच उठून जातो, तेव्हा इतर सहकाऱ्यांना तो टी शर्टखाली फक्त अंडरपॅन्ट घालून बसलाय असं दिसतं आणि सगळेजण पोट धरून हसायला लागतात.

