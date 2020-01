जालन्यात प्रेमीयुगुलाला चौघांकडून बेदम मारहाण, व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर एकाला अटक

जालना तालुक्यातील गोंदेगाव शिवारात असलेल्या तलावावर फिरण्यास आलेल्या प्रेमीयुगुलाला चौघांनी बेदम मारहाण केली. तसेच तरुणीची छेडछाड करुन अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. याचा व्हिडीओही आरोपींनी व्हायरल केला आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली आहे.

Young couple brutally thrashed by group of four men at village in Maharashtra’s Jalna district; one accused arrested: Police

— Press Trust of India (@PTI_News) January 31, 2020