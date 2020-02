पुलवामा हल्लेखोरांचा हिशोब चुकता केला – सीआरपीएफ महासंचालक झुल्फिकार हसन

ज्यांनी पुलवामात हल्ला केला त्यांचा हिशोब चुकता केला गेला असे वक्तव्य सीआरपीएफच्या जम्मू कश्मीर विभागाचे महासंचालक झुल्फिकार हसन यांनी केले आहे. पुलावामा हल्ल्याला आज एक वर्ष पूर्ण झाले, त्यानिमित्ताने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

Zulfiquar Hasan, Special CRPF DG J&K Zone, in Pulwama: Investigation is being done by the National Investigation Agency. It is proceeding in the right direction. As far as I know, they have made huge progress. We’ve tried our best to take care of martyrs’ families. #PulwamaAttack https://t.co/XXhstivAKl

— ANI (@ANI) February 14, 2020