Nagar Hit and Run – भरधाव इनोवाची चार रिक्षांना धडक; जिवीतहानी टळली

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

नगर शहरात पुन्हा एकदा ‘हिट अँड रन’ची घटना घडली आहे. बालिकाश्रम रोड परिसरात एका भरधाव इनोवा कारने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या चार रिक्षांना जोराची धडक दिली. या भीषण अपघातात रिक्षांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. याप्रकरणी तोफखाना पोलीस ठाण्यात संबंधित कार चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

​​मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना रविवारी पहाटे दोनच्या सुमारास बालिकाश्रम रोड परिसरात घडली. रिक्षा चालकांनी आपल्या रिक्षा घराबाहेर लावल्या होत्या. एका भरधाव वेगाने आलेल्या इनोवा कारने नियंत्रण सुटल्यामुळे या चारही रिक्षांना एकामागून एक जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, काही रिक्षांचा अक्षरशः चक्काचूर झाला आहे. धडकेच्या आवाजाने परिसरातील नागरिक जागे झाले आणि त्यांनी बाहेर धाव घेतली. रिक्षाचालक जवळच असलेल्या घरात झोपलेले असल्याने ते या अपघातातून बालंबाल बचावले.

​पोलिसांत गुन्हा दाखल
​अपघातानंतर पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून, संबंधित कार चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. शहरात वाढत्या वेगामुळे होणारे अपघात चिंतेचा विषय बनले असून, रात्रीच्या वेळी गस्त वाढवण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. या घटनेमध्ये चार चाकी चा चालक हा मद्यधुंद अवस्थेमध्ये आढळून आला असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

श्री गजानन महाराजांचा 148 वा प्रगटदिन उत्सव भक्तीभावात संपन्न; 2.34 लाख भाविकांनी घेतला महाप्रसाद

NEET UG अधिसूचना जारी, 1.29 लाख जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; 8 मार्चपर्यंत अर्ज करता येणार

Ratnagiri News – मतदान केंद्राच्या 200 मीटर परिसरात बेकायदेशीर प्रचार, शिवसेना उमेदवाराची पोलिसांत तक्रार

T-20 World Cup 2026 – तू वेडा आहेस का! नाणेफेकीच्या कौलापूर्वी रोहित-सूर्याची भन्नाट जुगलबंदी कॅमेऱ्यात कैद

मतदानाचा हक्क बजावलल्यानंतर मतदाराचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू, लातूरमधल्या घटनेमुळे परिसरात हळहळ

Mahashivratri 2026 – महाशिवरात्रीला शिवभक्तांना भीमाशंकराचे दर्शन होणार नाही; जाणून घ्या कारण…

वैभव सूर्यवंशीसह हिंदुस्थानच्या दोन खेळाडूंची ICC च्या सर्वोत्तम संघात वर्णी, कर्णधारपद कोणाला मिळालं?

Ratnagiri News – जगप्रसिद्ध ‘देवगड हापूस आंबा’ नव्या संकटात; मोहोर कोळश्यासारखा काळा बनला, बागायतदार धास्तावले

आनंद, उत्साह आणि जल्लोष क्षणात मावळला! झुलता पाळणा कोसळून पोलीस अधिकाऱ्याचा मृ्त्यू; अनेक गंभीर जखमी