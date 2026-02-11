कॅनडा हादरलं! हायस्कूलमध्ये घुसून अंदाधुंद गोळीबार; महिला हल्लेखोरासह 10 जणांचा मृत्यू, 25 हून अधिक जखमी

कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतातील टंबलर रिज येथील एका शाळेत अंदाधुंद गोळीबार झाला आहे. या गोळीबारात 9 जणांचा मृत्यू झाला असून 25 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. या हल्ल्यातील मुख्य संशयित हल्लेखोर महिलेने स्वतःवर गोळी झाडून घेत आत्महत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

स्थानिक वेळेनुसार दुपारी साडे बाराच्या सुमारास ही घटना घडली. हल्लेखोराने केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारमध्ये 9 जणांचा मृत्यू झाला. यापैकी 6 जण शाळेच्या आत मृतावस्थेत आढळले, तर शाळेच्या परिसरात असणाऱ्या एका घरात दोघांचे मृतदेह सापडले. एकाचा मृत्यू रुग्णालयात नेताना झाला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. तसेच या दोन्ही घटनांचा एकमेकांशी संबंध असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.

बातमी अपडेट होत आहे…

