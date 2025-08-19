असं झालं तर…15 जीबी डेटा भरला, गुगलने दिला इशारा…

सामना ऑनलाईन
|

गुगलवरील 15 जीबीचा डेटा भरलाय आणि तुम्हाला गुगलकडून अकाऊंट बंद करण्याची सूचना येत असेल तर त्वरीत पावले उचलावीत. तत्काळ जीमेल स्टोरेज रिकामे करा.

तुमच्या जीमेल अकाऊंटवरून अनावश्यक ईमेल हटवा. फक्त कामाचे ईमेल ठेवा. डिलीट केलेले ईमेल ट्रशमध्ये जातात. ते ट्रश पह्ल्डर व स्पॅम पह्ल्डर मोकळे करा.

जीमेल सुपरफास्ट बनवण्यासाठी तुम्ही लेबल आणि फोल्डर ऑर्गनाईझ करा. बरेचसे युजर अनवॉटेंड ईमेल्सने कंटाळले आहेत. त्यांना अनसबस्क्राईब करा.

तुमच्या जीमेलमध्ये असे अनेक ईमेल असतात, जे तुम्ही कधीही वाचलेले नसतात. ते ईमेल जीमेल स्टोरेज वापरतात. अशा वेळी न वाचलेले ईमेल डिलीट करणेच चांगले.

मोठय़ा फाईल गुगल ड्राइव्हमध्ये ओपन करा. असे करून तुम्हाला स्टोरेज वाचवता येईल. याशिवाय काही शुल्क भरून स्टोरेज विकत घेता येईल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ठाण्यात 227 बेकायदा बांधकामे; ठाणे महापालिकेची हायकोर्टात माहिती

संजय शिरसाट यांनी पाच हजार कोटींचा जमीन घोटाळा केल्याचा रोहित पवार यांचा आरोप; उद्या सिडकोवर मोर्चा

रघुजीराजे भोसले यांची तलवार मुंबईत शौर्याचा वारसा इतिहाप्रेमींसाठी खुला; मराठा साम्राज्याचा वारसा परत मिळवण्याचा प्रयत्न – मुख्यमंत्री

रात्री उशिरा प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी काय पावले उचलली? हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

महत्त्वाचे- एसटीच्या मुंबई सेंट्रल डेपोत पाणी

हे करून पहा- बदलत्या ऋतूत सर्दी – खोकल्याचा त्रास

पुणे, पिंपरीसह जिल्हयात दिवसभर संततधार

विहार ओव्हरफ्लो, सातही तलाव तुडुंब, जुलैपर्यंतच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला! तलावांमध्ये 91 टक्के पाणीसाठा

व्हिंटेज कारची विक्री महागात! हायकोर्टाचे अपील न्यायाधीकरणाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब, उत्पन्नाच्या व्याख्येनुसार आयकर भरावा लागणार 