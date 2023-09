आमदार अपात्रता प्रकरण – पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला

आमदारांच्या अपात्र प्रकरणावर आज विधानभवनामध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. ही सुनावणी संपली असून आता पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणार आहे.

सोमवारी दुपारी आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी विधानभवनाच्या मध्यवर्ती कार्यालयात सुनावणी सुरू झाली. यावेळी शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत, आमदार अॅड. अनिल परब, सुनिल प्रभू आणि खासदार अनिल देसाई उपस्थित होते.

देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तीवाद करत आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी दाखल सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. मात्र मिंधे गटाने याला विरोध करत सर्व याचिकांवर वेगवेगळी सुनावणी घेण्याची मागणी केली. आता याचिंकावर एकत्र सुनावणी करायची की वेगवेगळी सुनावणी करायची याबाबत 13 ऑक्टोबरला होणाऱ्या सुनावणीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

