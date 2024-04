पंजाबच्या संगरुर तुरुंगामध्ये गँगवॉर, धारदार हत्याराने वार करत दोन कैद्यांचा खून

पंजाबच्या संगरुर तुरुंगामध्ये कैद्यांच्या दोन गटांमध्ये गँगवॉर भडकले. यात धारदार हत्याराने वार करत दोन कैद्यांचा खून करण्यात आला असून दोघे जखमी झाले आहेत. दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना अधिक उपचारांसाठी पटियाळाला रेफर करण्यात आले आहे. शुक्रवारी सायंकाळी ही घटना घडल्याची माहिती ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

संगरुर तुरुंगामध्ये कैद्यांच्या दोन गटामध्ये झालेल्या या गँगवॉरमुळे पंजाबमध्ये खळबळ उडाली असून तुरुंग प्रशासन आणि संगरुर पोलिसांनी याचे चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल अशी माहिती पंजाब पोलिसांनी दिली.

संगरुर तुरुंगामध्ये शुक्रवारी सायंकाळी 7 च्या दरम्यान कैद्यांची मोजदाद झाल्यानंतर त्यांना बॅरेकमध्ये बंद केले जात होते. त्याचवेळी एका बॅरेकमधून जवळपास 10 कैदी बाहेर आले आणि त्यांनी दुसऱ्या बॅरेकमधील 4 कैद्यांवर धारदार हत्याराने जीवघेणा हल्ला केला. हल्ला झालेले आणि हल्ला केलेले कैदी आधी एकाच बॅरेकमध्ये होते. यादरम्यान झालेल्या वादाचे पर्यवसान खूनी हल्ल्यात झाल्याची माहिती मिळतेय.

