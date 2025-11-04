धक्कादायक… विमानतळाहून तरूणीचे अपहरण करत लैंगिक अत्याचार; 3 आरोपींना अटक

सामना ऑनलाईन
|

तामिळनाडूच्या कोइंम्बतूर विमानताळावर एक धक्कादायक घटना घडली. येथे तीन जणांनी मिळून कॉलेजच्या विद्यार्थीनीचे अपहरण करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली. तामिळनाडू पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना अटक केली असून पुढील तपास सुरू केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही तरुणी कोइंम्बतूरच्या एका खासगी महाविद्यालयातील विद्यार्थाीनी आहे. रविवारी ती  मित्रासोबत कारमध्ये बसली असताना, अचानक काहीजण त्यांच्याजवळ आले. यानंतर त्यांनी तरूणीचे अपहरण करून तिला जबरदस्तीने एका अज्ञातस्थळी नेले आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले.

घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तक्रार दाखल करून आरोपींचा शोध घेण्यास सुरूवात केली. दरम्यान अथक प्रयत्नांनंतर मंगळवारी पोलिसांना आरोपींचा शोध लावला. यावेळी पोलीस आणि आरोपींमध्ये झटापट झाली. पोलिसांनी आरोपींच्या पायंवर गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर त्यांना अटक करत उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. याप्रकरणी पुढील चौकशी सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कल्याण पूर्वेच्या यादीत दुबार, बोगस मतदार; शिवसेनेने निवडणूक अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले

ऑक्सिजन वाहिनी टाकण्यासाठी निविदा काढली नाही, ठाणे पालिकेच्या कळवा रुग्णालयातील डीनची उचलबांगडी

अभिनेत्रीला प्रायव्हेट पार्टचे फोटो व व्हिडीओ पाठवणाऱ्या तरुणाला अटक

दहावी, बारावी लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर

मुंब्रा रेल्वे अपघात प्रकरण, पाच महिन्यांनी दोन रेल्वे इंजिनीयर्सवर गुन्हा

court

दिवाळी सुट्टी संपताच कोर्ट इन ॲक्शन, दिव्यातील सात इमारती तत्काळ तोडण्याचे आदेश

खोडाळा आरोग्य केंद्रात आता 24 तास कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवणार

पालघरमधील बाराशे कंत्राटी शिक्षकांना अखेर वेतन मिळाले, 9 कोटी 43 लाख रुपये खात्यात जमा

मेहुल चोक्सीचे प्रत्यार्पण लांबणार; बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान