काय सांगता…! छत्तीसगडमध्ये 60 फूट, 30 टन वजनाचा पूल चोरीला; पोलिसही चक्रावले

सामना ऑनलाईन
|

चोरी, दरोडा याच्या बातम्या अनेकदा वाचनात येत असतात. मात्र, छत्तीसगडच्या कोरबामध्ये पोलिसांनाही चक्रावून सोडणारी चोरीची घटना घडली आहे. कोरबामध्ये तब्बल 60 फूटांचा आणि 30 टन वजनाचा पूल चोरीला गेला आहे. कोरबा येथे एका विचित्र घटनेबाबत पोलीस तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. 60 फूट लांबीच्या पुलाच्या चोरीची तक्रार सिव्हिल लाइन्स पोलीस ठाण्याच्या सीएसईबी पोलीस चौकीत दाखल करण्यात आली आहे.

कोरबा जिल्हाधिकारी कुणाल दुदावत आणि पोलीस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हा अहवाल दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासन आणि पोलीस विभागातही खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे आणि चोरीला गेलेल्या पुलाचा शोध घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले आहे.

छत्तीसगडमधील कोरबा येथे शहराच्या मध्यभागातून जाणाऱ्या हसदेव लेफ्ट बँक कालव्यावर वर्षानुवर्षे बांधलेला पूल रात्रीतून चोरीला गेला आहे. हा पूल सुमारे ४० वर्षांपूर्वी महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १७ मध्ये शहराची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी बांधण्यात आला होता. तो रात्री ११ वाजेपर्यंत तिथे होता. मात्र, सकाळी तो गायब झाल्याचे दिसून आले. हा 60 फूटी पूल गॅस कटरने कापून पळून गेलेल्या चोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे.

पूल अंदाजे ६० फूट लांब आणि ५ फूट रुंद होता. रात्री ११ वाजेपर्यंत तो तसाच होता. तोपर्यंत, वॉर्ड १७ मधील रहिवासी पुलावरून घरी परतले होते. पण सकाळी त्यांना पूल गायब असल्याचे आढळले. वॉर्ड नगरसेवक लक्ष्मण श्रीवास यांना पुलाच्या चोरीची माहिती तात्काळ देण्यात आली. त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि पूल खरोखरच चोरीला गेला असल्याचे आढळले. वॉर्ड नगरसेवक लक्ष्मण श्रीवास यांनी तातडीने अर्ज तयार केला आणि पोलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी पूल चोरीबाबत जिल्हाधिकारी कुणाल दुदावत यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आणि पूल चोरांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीमुळे पोलिस विभाग आणि प्रशासनात खळबळ उडाली. पोलिसांनी विशेष तपास पथक स्थापन करून या प्रकरणाचा जलद तपास सुरू केला.

चोरीला गेलेला पूल मजबूत लोखंडाचा होता. ६० फूट लांबीचा हा पूल, जाड लोखंडी गर्डर असलेला, रेल्वे रुळांसारखी रचना असलेला, शहरी भागात कालवा बांधल्यानंतर सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बांधण्यात आला होता. गर्डरच्या वर जाड लोखंडी प्लेट्स लावण्यात आल्या होत्या. हा पूल इतका मजबूत होता की गेल्या ४० वर्षांपासून तो अबाधित राहिला होता. हाच पूल रात्रीतून चोरीला गेला. घटनास्थळी गॅस कटरने पूल कापल्याच्या खुणा होत्या. कालव्याच्या दोन्ही टोकांना जमिनीत गाडलेल्या पुलाच्या तुकड्यांवर गॅस कटरने पूल कापल्याच्या खुणा दिसत होत्या. शहरातील भंगार माफियांनी ही चोरी केल्याचा स्थानिक रहिवाशांचा दावा आहे. चोरी झालेल्या पुलाच्या सदस्यांचे वजन अंदाजे २५ ते ३० टन आहे आणि त्यांची बाजारभाव अंदाजे १५ लाख रुपये आहे. जिल्ह्यात भंगार व्यापार बंद केल्याचा कोरबा जिल्हा पोलिसांचा दावा आहे. मात्र, भंगार दुकानदारांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. मात्र, शहरातील या पूलाच्या चोरीमुळे जिल्ह्यातील भंगार व्यवसाय माफियांकडे संशयाची सूई वळली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

वंदे भारत ट्रेनमध्ये फक्त शाकाहारी जेवणावरून वाद, तृणमूल काँग्रेसचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

supreme court

मतदार यादीचे विशेष गहन पुनरावलोकन निष्पक्ष आणि योग्य; बिहारमधील याचिका फेटाळण्याची निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती

Gold-Silver Rate – सोने-चांदीतील घसरणीला ब्रेक; पुन्हा उच्चांकाकडे झेप

…अखेर विकास भरत गोगावले महाड शहर पोलिसांना शरण

‘मेक इन इंडिया’चं रूपांतर ‘फेक इन दावोस’ करणारी चाणक्यनिती, अंबादास दानवे यांचे सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र

खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूची सोशल मिडीयावर धमकी; दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल

ग्रामीण हिंदुस्थानात शिक्षणापेक्षा गुटख्यावर अधिक खर्च; सरकारी सर्वेक्षणातून धक्कादायक वास्तव

IND vs PAK T20 WORLD CUP : पाकिस्तानचा खोडसाळपणा, हँडशेक वादाला पुन्हा हवा, वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाला आव्हान!

महूमध्ये दूषित पाण्यामुळे 25 जणांना बाधा; 19 मुलांची प्रकृती खालावल्याने खळबळ