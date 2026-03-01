Iran–Israel war : पुण्यातील ८४ विद्यार्थी दुबईत अडकले, पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इराण आणि इस्रायलमध्ये पेटलेल्या युद्धामुळे आखाती देशांमधील परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली असून, याचा थेट फटका पुण्यातील विद्यार्थ्यांना बसला आहे. पुण्यातील प्रसिद्ध इंदिरा इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस स्टडीजचे (ISBS) ८४ विद्यार्थी आणि ४ शिक्षक सध्या दुबईमध्ये अडकले आहेत. हवाई हद्द बंद झाल्यामुळे आणि विमान सेवा विस्कळीत झाल्याने हे सर्व विद्यार्थी मायदेशी परतू शकलेले नाहीत, ज्यामुळे पुण्यातील त्यांच्या पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हे सर्व विद्यार्थी शैक्षणिक सहलीसाठी दुबईला गेले होते. पाच दिवसांचा हा दौरा संपवून ४० विद्यार्थी शनिवारी तर उर्वरित ४४ विद्यार्थी रविवारी पुण्यात परतणार होते. मात्र इराणने केलेल्या हल्ल्यांनंतर निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दुबईसह अनेक देशांनी आपली हवाई हद्द तात्पुरती बंद केली. परिणामी या विद्यार्थ्यांची नियोजित विमाने रद्द करण्यात आली आणि ते तिथेच अडकून पडले.

दरम्यान, विद्यार्थी अडकल्याची बातमी समोर आल्यानंतर पालकांमध्ये घबराट निर्माण झाली होती. मात्र इंदिरा कॉलेजचे डीन डॉ. जनार्दन पवार यांनी तातडीने स्पष्टीकरण देत सर्व विद्यार्थी सुरक्षित असल्याचे सांगितले आहे. हे सर्व ८४ विद्यार्थी आणि शिक्षक दुबईतील एका हॉटेलमध्ये सुखरूप असून, त्यांच्या निवास आणि भोजनाची चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे. कॉलेज प्रशासनाने यासंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालय आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाशी संपर्क साधला असून विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

खामेनेईंचा मृत्यू ही निर्घृण हत्या, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याकडून अमेरिकेचा निषेध

Israel Iran War – युद्धाचा हिंदुस्थानलाही बसणार फटका; तेल, नैसर्गिक वायूंच्या किमती वाढणार, अर्थव्यवस्थेवर ताण येणार

उमरासाठी गेलेले महाराष्ट्रातील हजारो मुस्लिम बांधव सौदीत अडकल्याची भीती; अल्पसंख्यांक आयोगाकडून मदतीसाठी हालचाली सुरू

इराण-इस्रायल युद्धाचा हिंदुस्थानी तांदूळ निर्यातीला मोठा फटका; शिपमेंट अडकली, कोट्यवधींचे पेमेंट रखडण्याची भीती

हिंदुस्थान युद्धाच्या बाजूने की शांततेच्या? सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी – अखिलेश यादव

ओमान किनाऱ्याजवळ तेलवाहू जहाजावर हल्ला, 15 हिंदुस्थानी नागरिकांची सुटका

द्वेषाची आग आंधळं बनवेल, इराणमधील परिस्थितीवर प्रियंका गांधी यांचं वक्तव्य

९ कोटींचे कर्ज प्रकरण ही केवळ इगोची लढाई; चेक बाऊन्स प्रकरणी राजपाल यादव काय म्हणाला?

पंतप्रधान मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे देशाला मोठी किंमत मोजावी लागत आहे, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची टीका