नागपूरमधील 70 वर्षीय महिलेला हार्ट अॅटॅक, उपचारादरम्यान निदर्शनास आले..

नागपूरमधील सावनेर येथील एका ७० वर्षीय महिलेला उजव्या बाजूला हृदय असल्याचे आढळून आले. यामुळे डॉक्टरांनाही आश्चर्य वाटले. परंतु डॉक्टरांच्या मते, हा एक दुर्मिळ प्रकार आहे आणि तो डेक्स्ट्रोकार्डिया नावाच्या आजारामुळे होतो, जो जन्मजात आजार आहे. ही केस हृदयविकाराच्या झटक्यानंतर नोंदवण्यात आली होती. सावनेर येथील एका ७० वर्षीय महिलेला छातीत दुखणे आणि श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याने हिंगणा रोडवरील लता मंगेशकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. डॉ. हितेंद्र भागवतकर यांनी तपासणी केली तेव्हा त्यांना एक धक्कादायक माहिती मिळाली. तपासणीदरम्यान, महिलेचे हृदय तिच्या शरीराच्या डाव्या बाजूला ऐवजी उजव्या बाजूला असल्याचे डॉक्टरांना आढळले.
आरोग्य शास्त्रात, या दुर्मिळ आजाराला ‘डेक्स्ट्रोकार्डिया’ म्हणतात. या आजारात जन्मापासूनच हृदय उजव्या बाजूला असते. या केसबद्दल सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे ती महिला ७० वर्षे या आजाराबद्दल अनभिज्ञ राहिली आणि इतक्या वयातच तिला ही जन्मजात स्थिती आढळून आली. जगभरात असे प्रकार दुर्मिळ आहेत, म्हणून वैद्यकीय क्षेत्रात हा एक महत्त्वाचा शोध मानला जात आहे.
डॉक्टरांनी या ७० वर्षीय महिलेचा जीव वाचवून वैद्यकीय जगात एक उत्तम उदाहरण मांडले आहे. या केसने दोन प्रमुख आव्हाने सादर केली. पहिले, महिलेचे हृदय तिच्या शरीराच्या उजव्या बाजूला होते, ही एक दुर्मिळ स्थिती होती. दुसरे, तिच्या हृदयाची मुख्य धमनी, डावी कर्णिका (LAD), ९० टक्के ब्लॉक झाली होती. हृदय उलटे असल्याने, सर्व रक्तवाहिन्या देखील विरुद्ध बाजूला होत्या, ज्यामुळे अँजिओप्लास्टी करणे अधिक कठीण आणि नेहमीपेक्षा धोकादायक बनले.
डॉ. हितेंद्र भागवतकर आणि त्यांच्या टीमने हे आव्हान स्वीकारले आणि तांत्रिक गुंतागुंत असूनही, स्टेंट घालून रक्त प्रवाह यशस्वीरित्या पूर्ववत केला. डॉक्टरांच्या अंतर्दृष्टीमुळे, ७० वर्षीय महिलेला नवीन आयुष्य मिळाले. यशस्वी उपचारानंतर, महिलेची प्रकृती आता चांगली आहे आणि तिला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. डॉ. भागवतकर यांनी स्पष्ट केले की, इकोकार्डियोग्राम दरम्यान ही दुर्मिळ स्थिती आढळून आली. त्यांच्या टीमने त्यांच्या कौशल्याने यशस्वीरित्या सोडवली. आमदार डॉ. आशिष देशमुख, डीन डॉ. सजल मित्रा आणि रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांनी या यशाबद्दल टीमचे अभिनंदन केले.