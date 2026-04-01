यंदा महाराष्ट्रात उन्हाळा तुलनेने सौम्य असणार, भारतीय हवामान विभागाचा अंदाज

महाराष्ट्रात उन्हाळा तुलनेने सौम्य असण्याची शक्यता आहे. एप्रिल ते जून या कालावधीत राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये कमाल तापमान ‘सामान्य’ किंवा ‘सामान्यपेक्षा कमी’ पातळीवर राहण्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मंगळवारी जारी केलेल्या आपल्या ताज्या अंदाजात व्यक्त केला आहे. या अंदाजानुसार, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा यांसारख्या प्रदेशांमध्ये संपूर्ण हंगामात दिवसाचे तापमान सामान्यपेक्षा कमी नोंदवले जाण्याची दाट शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये तापमान सामान्य पातळीच्या जवळ राहण्याचा अंदाज आहे.
IMD चे एस. डी. सानप यांनी सांगितले की, हा अंदाज राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये दिवसाचे हवामान थंड राहण्याकडे स्पष्ट कल दर्शवतो. “महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये—विशेषतः विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात—कमाल तापमान सामान्यपेक्षा कमी राहण्याची अधिक शक्यता आहे. पश्चिम आणि दक्षिणेकडील काही भाग मात्र सामान्य पातळीच्या जवळ राहण्याची शक्यता आहे,” असे ते म्हणाले.
एप्रिल महिन्याचा अंदाजही याच प्रवृत्तीशी सुसंगत आहे; तरीही मध्य महाराष्ट्राच्या आसपासच्या काही तुरळक भागांमध्ये तापमान सामान्यपेक्षा जास्त नोंदवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, एकूणच पाहता, उन्हाळ्यातील नेहमीच्या परिस्थितीच्या तुलनेत दिवसाची उष्णता या वर्षी कमी जाणवेल, असाच व्यापक संकेत यातून मिळतो.
दिवसाचे हवामान जरी कमी उष्ण असले, तरी रात्री मात्र नेहमीपेक्षा अधिक उबदार राहण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचा बहुतांश भाग आणि देशाच्या इतर अनेक भागांमध्ये एप्रिल ते जून या काळात किमान तापमान ‘सामान्य’ किंवा ‘सामान्यपेक्षा जास्त’ राहण्याचा अंदाज आहे. या हवामान-पद्धतीमागील मुख्य कारण म्हणजे मान्सूनपूर्व हालचालींमध्ये झालेली वाढ, असे या अंदाजात नमूद करण्यात आले आहे.
एप्रिल महिन्याच्या पर्जन्यमानाचा अंदाज पाहता, महाराष्ट्रसह हिंदुस्थानच्या बहुतांश भागांमध्ये पाऊस ‘सामान्य’ किंवा ‘सामान्यपेक्षा जास्त’ पडण्याची शक्यता आहे. पावसाची शक्यता अधिक असल्याने, आकाशात ढगांचे प्रमाणही वाढू शकते, असे सानप यांनी सांगितले. पावसाची शक्यता अधिक असल्याने ढगाळ वातावरणही अधिक असेल. परिणामी, दिवसाचे कमाल तापमान सामान्यपेक्षा कमी राहू शकते. याउलट, महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये रात्रीचे किमान तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची दाट शक्यता आहे,” असेही ते म्हणाले.