जिगरबाज रणरागिणी! सुनिता केजरीवाल-कल्पना सोरेन यांची भेट; आदित्य ठाकरेंनी केले कौतुक

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने अटक केली आहे. तर कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक केली आहे. शनिवारी हेमंत सोरेन यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांची भेट घेतली. कल्पना या शनिवारी दुपारी केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी गेल्या होत्या. त्यांच्या भेटीचा भावूक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

The courage of these 2 women- Kalpana Soren ji and Sunita Kejriwal ji!

They know their husbands, elected Chief Ministers (1 resigned and 1 current), were arrested only because they are the formal opposition and did not bow down to the government.

Our nation faces a real danger… https://t.co/MYu8EPFq1K

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 30, 2024