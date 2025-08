मुख्यमंत्री आणि गद्दारनाथांमधील अहंकाराच्या युद्धाचा त्रास महाराष्ट्राने का सहन करावा? आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

बेस्ट महाव्यवस्थापक पदासाठी अतिरिक्त कार्यभार मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) दोन अतिरिक्त अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आल्याने गोंधळ वाढल्याचं पाहायला मिळत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बेस्टचा अतिरिक्त कार्यभार अश्विनी जोशी यांच्याकडे सुपूर्द केला. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खात्याकडून आशिष शर्मा यांची त्याच पदावर नेमणूक केली. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारला जोरदार फटकारले आहे.

So the BEST is being killed by the state government on purpose, but what is worse is the coordination between CM and Gaddaarnath Mindhe is already dead.

CM’s GAD (The official dept for posts and transfers) has issued orders to one name as administrator, while the Gaddaarnath’s…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 6, 2025