निवडणूक आयोगाच्या देशद्रोही कृत्यांचा गौप्यस्फोट करणार, आदित्य ठाकरे यांचा इशारा

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी मतदार यादीमधील घोळ पुराव्यानिशी समोर आणला होता. आता पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या देशद्रोही कृत्यांचा लवकरच गौप्यस्फोट करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात एक्स पोस्ट करत मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठीच्या प्रारूप मतदार यादीच्या प्रकाशन तारखेचा घोळ समोर आणला आहे. महापालिकेच्या मध्यवर्ती निवडणूक यंत्रणेकडे रितसर शुल्क भरून शिवसेनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने मुंबईची प्रारूप मतदार यादी घेतली. त्या यादीवर 14 नोव्हेंबर 2025 ही तारीख आहे. सुरुवातीला ती 7 नोव्हेंबरला येणार होती. मग 14 नोव्हेंबर आणि शेवटी 20 नोव्हेंबरला ऑनलाईन प्रकाशित झाली, असे ट्विटमध्ये नमूद करतानाच, आदित्य ठाकरे यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

आयोगाला सवाल

g 14 तारखेला जी प्रारूप यादी तयार होती, ती कोणाला दिली?

g बाकीच्यांना ही यादी देण्यासाठी दिरंगाई का?

g की यादीमध्ये काही गडबड करायची होती म्हणून थांबलात?

g कोणाच्या आदेशाची वाट पाहत होतात?

g ही यादी मशीन रिडेबल का नाही?

g तुमचा देशद्रोह पकडला जाईल म्हणून…?

