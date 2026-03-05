जोपर्यंत मुंबईचा वाळवंट होत नाही तोपर्यंत हे सरकार थांबणार नाही, झाडांच्या कत्तलीवरून आदित्य ठाकरे यांचा सरकारवर निशाणा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुंबईत बुधवारी रेकॉर्डब्रेक तापमानाची नोंद झाली. मुंबईचे कमाल तापमान हे 39 अंशावर पोहोचले आहे. तापमानाचा पार 40 अंश पार करू शकतो अशी शक्यता वर्तवली आहे. एकीकडे मुंबईचे तापमान वाढत असताना सरकारकडून मात्र वेगवेगळ्या प्रोजेक्टच्या नावाखाली बेसुमार वृक्षतोड सुरू आहे. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर करत राज्य सरकारला फटकारले आहे. या स्टोरीमध्ये आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारकडून केली जाणाऱ्या वृक्षतोडीच्या बातम्यांचे फोटो टाकले असून त्यासोबत एक पोस्ट शेअर केली आहे.

”जर कदाचित तुम्ही ही अशी अचानक तापमानात वाढ कशी झाली याबाबत आश्चर्य करत असाल तर सांगतो हे सरकार जोपर्यंत अधिकृतरित्या मुंबईला वाळवंट घोषित करत नाही तोपर्यंत थांबणार नाही”, असे आदित्य ठाकरे यांनी पोस्ट केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मध्य रेल्वेवर फुकट्या प्रवाशांची डोकेदुखी; वर्षभरात 16 लाख प्रवाशांकडून 1.31 कोटींचा दंड वसूल

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल – महाराष्ट्रावर बोजा वाढला! कर्जाचे प्रमाण 18.3 टक्क्यांनी वाढले

माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासासाठी मी जनतेचा व मित्रपक्षांचा मनापासून ऋणी, शरद पवार यांचे भावनिक पत्र

IND Vs ENG – संजू, इशान, शिवमची तोडफोड फलंदाजी, इंग्रजांची यथेच्छ धुलाई करत 253 धावांच उभारला डोंगर

Central Railway Block – मध्य रेल्वेवर ठाकुर्ली आणि कल्याण विशेष रात्रीकालीन ब्लॉक, रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीपूर्वी मोठी खळबळ! राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांचा राजीनामा

राज्यात पेट्रोल 500 रुपये लिटर होणार? जाणून घ्या काय आहे सत्य

Mumbai High court

फी न भरल्यामुळे विद्यार्थिनीला शाळेतून काढणे ‘शिक्षण हक्क कायद्याचे’ उल्लंघन; हायकोर्टाचा सीबीएसई शाळेला दणका

7/11 बॉम्बस्फोटातून निर्दोष सुटला, मात्र ‘सिमी’ कनेक्शनमुळे शिक्षा कायम; सिद्दीकीला न्यायालयाचा दणका