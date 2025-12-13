आटगाव रेल्वे स्थानकवरील जीर्ण पुलाचा सांगाडा कोसळून एक ठार, एक जखमी

आटगाव रेल्वे स्थानकावरील जीर्ण झालेल्या पुलाचा सांगाडा काढताना हा पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एका कामगाराचा मृत्यू झाला तर एक कामगार गंभीर जखमी झाला आहे. पवनकुमार सिंग असे त्या मृत कामगाराचे नाव आहे. तर जखमी कामगाराला शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सोमवारी 22 डिसेंबरला ही घटना घडली असून त्याच रात्री रेल्वेने तत्काळ तो पूल हटवून पुरावे नष्ट केले असा आरोप होत आहे.
आटगाव रेल्वे स्थानकात नव्याने दोन पूल तयार करण्यात आले होते. या स्थानकवरील जुन्या पूलाचा अर्धा भाग एक वर्षा पूर्वी तोडण्यात आला व अर्धा तसाच ठेवण्यात आला होता. जीर्ण झालेल्या त्या लोखंडी पुलाचा अर्धा भाग अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत होता. रेल्वे प्रशासनाने सदर पुलाचा अर्धा भाग काढण्यासाठी ठेकेदार कंपनीला आदेश दिले. त्यानुसार सोमवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास ठेकेदार कंपनीने उर्वरित जीर्ण पुलाचा सांगाडा काढण्याचे काम हाती घेतले. मात्र हे काम करताना सदर ठेकेदाराने कोणतीही सुरक्षा न बाळगल्याने रात्री सदर पुलाचा सांगाडा काम करते वेळी अचानक कोसळला. या पुला खाली दोन कामगार काम करीत होते ते कामगार त्या लोखंडी पुलाच्या ढिगाऱ्या खाली अडकले गेले. घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे पोलीस, आर. पी एफ, रेल्वेचे बचाव पथक, आपत्ती व्यवस्थापन टीम सदस्य, व शहापूर, कसारा पोलीस यांनी घटनास्थळी धाव घेत मदत कार्य सुरू केले
दुर्घटनेतील एका कर्मचाऱ्यांस गंभीर जखमी अवस्थेत बाहेर काढण्यात आले तर दुसरा कर्मचाऱ्याच्या अंगावर जास्त वजनाचे लोखंडी पोल पडल्याने तो जागीच मृत्युमुखी पडला. दरम्या तहसीलदार परमेश्वर कासुळे, उपवाविभागीय पोलीस अधिकारी मिलिंद शिंदे, रेल्वे च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली असून रेल्वे पुलाच्या दुर्घटने बाबत दोषी ठेकदारावर कारवाई करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
अन्यथा मोठी दुर्घटना घडली असती
दरम्यान आटगाव रेल्वे स्थानकवरील कोसळलेल्या अर्ध्या पुलाचा सांगाडा कोसळला त्या दरम्यान मुंबई कडे जाणारी किंवा कसारा दिशे कडे येणारी एक ही लोकल, मेल एक्सप्रेस नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली.
रात्रीच पुरावा नष्ट…
कोसळलेल्या या पुलाचा सांगाडा व मलबा पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूने रेल्वे प्रशासनाने त्याचा मलबा त्याच रात्री गायब करून पुरावा नष्ट करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला आहे.