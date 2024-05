आता कोणालाही ‘भिडू’ म्हणताना जरा सांभाळून…, जॅकी श्रॉफ यांची दिल्ली न्यायालयात याचिका

बॉलीवूड अभिनेता जॅकी श्रॉफ त्याच्या हटके स्टाईल आणि त्याच्या बोलण्याच्या अनोखी शैलीमुळे प्रसिद्ध आहे. त्यात त्यांचा भिडू हा शब्द सर्वांच्या लाडकीचा असून तो अलिकडे सर्रास वापरला जातो. मात्र आता हा शब्द वापरताना जरा सांभाळून वापरावा लागणार आहे. कारण आता याविरोधात जॅकी श्रॉफने उच्च न्यायालयाचाा दरवाजा ठोठावला आहे. जॅकी श्रॉफने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यात त्याने आपली ओळख आणि प्रसिद्धी हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे जॅकी श्रॉफ यांनी त्याच्या परवानगीशिवाय त्याचे नाव, फोटो, आवाज आणि ‘भिडू’ शब्द वापरणाऱ्या संघटनांविरोधात खटला दाखल केला आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, सोशल मीडिया चॅनेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ॲप्स आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर त्याच्या परवानगीशिवाय त्याचे नाव, आवाज, फोटो आणि त्याच्याशी संबंधित इतर गोष्टींचा वापर करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत. न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी केली असून त्यासोबत त्यांनी बचाव पक्षालाही नोटीस बजावली आहे. यासोबतच या संपूर्ण प्रकरणावर बुधवारी 15 मे रोजी सुनावणी होणार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

Actor Jackie Shroff moves Delhi High Court seeking protection of his personality and publicity rights. The suit has been filed against various entities using his name, photographs, voice and word “Bhidu” without his consent.

