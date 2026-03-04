कृषी साहित्य खरेदी घोटाळा, धनंजय मुंडे यांना लोकायुक्तांकडून क्लीन चिट

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना कृषी साहित्य खरेदी घोटाळय़ात आज लोकायुक्तांनीही क्लीन चिट दिली. 2024 मध्ये मुंडे यांनी कृषिमंत्री असताना केलेल्या खरेदीमध्ये घोटाळा केल्याचा आरोप होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणात मुंडे यांना आरोपातून यापूर्वीच मुक्त केले होते. आता लोकायुक्तांनीही न्यायालयाचा तो निर्णय कायम ठेवून मुंडे यांना दिलासा दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंडे यांना आरोपातून मुक्त केल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी लोकायुक्तांकडे धाव घेतली होती. लोकायुक्तांनीही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आपण कोणताही निकाल देऊ शकत नाही, उच्च न्यायालयाचा आदेश लोकायुक्तांवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट करत दमानियांची तक्रार फेटाळून लावली. धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना त्यांच्या विभागाने कृषी साहित्य आणि खतांच्या खरेदीत घोटाळा केला. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला होता.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा सुरूच ठेवणार

– अंजली दमानिया

लोकायुक्तांनी तक्रार फेटाळली असली तरी हा विषय सार्वजनिक हिताचा असून आपल्याकडे त्यासंदर्भात भक्कम पुरावे आहेत असा दावा करत भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा सुरूच ठेवणार असा इशारा अंजली दमानिया यांनी दिला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Mumbai crime news – परदेशी महिलेची छेडछाड; दोघांना बिहारमधून बेड्या

देशी गाय संशोधन केंद्रास अजित पवारांचे नाव; लाडकी बहीण योजनेस ‘दादां’च्या नावाचा प्रस्ताव बारगळला?

एक्सप्लोझिव्ह कंपन्यांमधील कामगारांची सुरक्षा धोक्यात; मुख्यमंत्र्यांच्या बेफिकिरीमुळे नागपूर स्फोटात मनुष्यहानी, अनिल देशमुख यांनी आधीच दिला होता इशारा

विरोधी पक्षनेत्यांविना लोक आयुक्त सदस्य निवड समितीची स्थापना; मुख्यमंत्री आणि मंत्री कायद्याच्या कक्षेत, विरोधक नसल्याने सत्ताधारीच सर्वेसर्वा

पोलीस भरती मैदानी चाचणीत गैरप्रकार

प्रसिद्ध हृदयशल्यविशारद डॉ. अनिलकुमार यांचे निधन

मुंबई पोलीस 45 दिवस राजस्थानच्या जंगलात, थर्मलड्रोनच्या मदतीने आरोपींना अटक; 6 कोटींचे दागिने हस्तगत

कुर्ला, शिवाजीनगर, गोवंडी येथील तिघा तरुणांच्या घरांची झडती; बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात एटीएसची कारवाई

मोदी, एप्रिलपर्यंत थांबा, तुमच्या दोन रिल्स बाहेर काढणार! प्रकाश आंबेडकर यांचा इशारा