‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये पाकिस्तानची पाच विमाने पाडली, हिंदुस्थानी हवाई दलप्रमुख एपी सिंग यांचा गौप्यस्फोट

कश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी हिंदुस्थानने पाकिस्तानविरोधात राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान हिंदुस्थानने पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये घुसून पाकिस्तानचे अमेरिकन बनावटीचे एफ-15, चीन बनावटीचे जेएफ-17 अशा विमानासह किमान 4 ते 5 विमाने पाडली आहेत, असा गौप्यस्फोट हिंदुस्थानी हवाई दलप्रमुख एपी सिंग यांनी शुक्रवारी केला. दहशतवादी हल्ल्याची पाकिस्तानला मोठी किंमत मोजावी लागली, असेही ते या वेळी म्हणाले.
‘ऑपरेशन सिंदूर’वेळी हिंदुस्थानने 3 ते 4 दिवसांत युद्ध पूर्ण केले. जगाने हिंदुस्थानकडून युद्ध कसे संपवायचे ते शिकायला हवे. आम्ही पाकिस्तानी हद्दीत 300 किलोमीटर आत घुसून मारा केला. आमची जमिनीवरून सोडलेली क्षेपणास्त्र अत्यंत अचूक आणि अभेद्य होती. पाकिस्तानच्या नागरी वसाहतीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, असेही ते या वेळी म्हणाले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने हिंदुस्थानच्या मजबूत हवाई संरक्षण क्षमता आणि संयुक्त सेवा नियोजनाचे प्रदर्शन केल्याचे ते म्हणाले. हवाई दलप्रमुखांनी त्या रेंजवर कोणती पाकिस्तानी उपकरणे पाडण्यात आली हे उघड केले नाही किंवा त्या मारामारीसाठी कोणती भारतीय एसएएम प्रणाली जबाबदार आहे याबद्दल त्यांनी तपशीलवार माहिती दिली नाही.
परंतु ते भारताने रशियाकडून खरेदी केलेल्या आणि 300 किलोमीटरपेक्षा जास्त पल्ला गाठणाऱ्या अत्यंत प्रगत एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणालीबद्दल बोलत असण्याची शक्यता आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या फक्त एका रात्रीत आम्ही अचूकतेने हल्ला करू शकलो, कमीत कमी जीवितहानी साध्य करू शकलो आणि त्यांना गुडघे टेकवू शकलो, असे सिंग म्हणाले. 1971 नंतर सार्वजनिकरीत्या उघड होणारी ही पहिलीच विनाशकारी कारवाई असल्याचे त्यांनी म्हटले. आयएएफ प्रमुखांनी लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाला संयुक्तपणे हल्ल्यांचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्याचे श्रेय दिले.
बुधवारी हिंदुस्थानी हवाई दल दिन
पुढील आठवडय़ात 8 ऑक्टोबरला 93 वा हिंदुस्थानी हवाई दल दिन साजरा केला जाणार आहे. या दिनानिमित्त बुधवारी हिंडन हवाई दल तळावर परेड आयोजित करण्यात आली आहे. 6 ऑक्टोबरला पूर्ण ड्रेसमध्ये सराव केला जाईल. या परेडमध्ये हवाई दलप्रमुख, नौदलप्रमुख आणि लष्करप्रमुख उपस्थित राहतील. ध्वज घेऊन जाणाऱ्या एमआय-17 हेलिकॉप्टरद्वारे ‘ध्वज फ्लायपास्ट’ केले जाईल. प्रदर्शनांमध्ये राफेल आणि एसयू-30 एमकेआय लढाऊ विमाने, वाहतूक विमाने, रडार आणि इतर शस्त्रs दाखवली जातील.