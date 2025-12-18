लँडिंग गियरमध्ये झाला बिघाड,  एअर इंडियाचे विमान कोचीनमध्ये उतरवले

सामना ऑनलाईन
|

एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या विमानाला पुन्हा एकदा उड्डादरम्यान तांत्रिक बिघाडाचा सामना करावा लागला आहे. जेद्दा कोझीको़डला जाणाऱ्या विमानात अचानत तांत्रिक बिघाड झाल्याचे पायलटच्या लक्षात आले. त्याने वेळीच सतर्क होत आपत्कालीन माहिती देत विमानाचे लँडिंग केरळमध्ये केले.

विमानात यावेळी 160 प्रवासी प्रवास करत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, विमानाने टेकऑफ केल्यानंतर लॅंण्डिंग गिअर मध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. ज्यामध्ये टायर फेल झाले. पायलटने प्रसांगवधान राखत कोचीन विमानतळाला कळविले आणि आपत्कालीन लॅण्डिंगची परवानगी घेतली. विमानतळावर इमरजन्सी घोषित केली.आपत्कालीन परिस्थितीत सकाळी 9 वाजून 7 मिनीटांनी विमान सुरक्षितपणे केरळमध्ये उतरले. सर्व आपत्कालीन सेवा खुल्या केल्याने  प्रवाशांना किंवा कर्मचाऱ्यांना कोणतीही दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही. लँडिंगनंतर विमानाची तपासणी केली असता दोन्ही उजव्या बाजूचे टायर फुटल्याची पुष्टी झाली असे सीआयएएलच्या प्रवक्त्याने निवेदनात म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

महापौर हा अस्सल मराठी माणूसच असेल आणि ठाकरे बंधू यांच्या आघाडीचाच असेल; संजय राऊत यांचा विश्वास

दोन मंत्री भ्रष्टाचार आणि गुंडागर्दीच्या आरोपामुळे पदावरून गेले, हा या सरकारला लागलेला काळीमा; संजय राऊत यांचा घणाघात

ड्रग्जचे कारखाने हीच महाराष्ट्रातील गुंतवणूक आणि उद्योग आहे का? संजय राऊत यांचा संतप्त सवाल

‘भाजपला निसर्ग नष्ट करण्याचा विचित्र हव्यास’; आदित्य ठाकरेंनी डागली तोफ

आता जुन्या गाड्यांना नो-एंट्री! २० हजार रुपयांचा दंड किंवा सीमेवरूनच परतावे लागणार

‘हॉटेल व्हिट्स’ खरेदी व्यवहार प्रकरण: ही कसली ‘हाय पॉवर कमिटी’? हे तर प्रकरणावर पांघरूण घालणे! अंबादास दानवे यांची जोरदार टिका

chinese gps tracker found on injured seagull at karnataka coast

चिन्यांची आकाशातून टेहळणी? कर्नाटक किनारपट्टीवर ‘जीपीएस’ ट्रॅकर असलेला सीगल पक्षी सापडला; सुरक्षेबाबत तर्कवितर्क

Short news -शिल्पा शेट्टीच्या रेस्टॉरंट बॅस्टियनवर गुन्हा

ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांचे निधन, हिंदुस्थानी कला विश्वावर शोककळा