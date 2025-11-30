एअरबसकडून 6 हजार विमानांची तपासणी; सॉफ्टवेअर बदलण्यासाठी निर्णय, जगभरातील विमान उड्डाणांवर होणार परिणाम

युरोपमधील विमान बनवणारी कंपनी एअरबसने ए 320 ताफ्यातील विमानांची तपासणी करणार आहे. यासाठी एअरबसने जगभरातील 6 हजार विमानांना माघारी बोलावले आहे. विमानात सॉफ्टवेअर बदल करण्यासाठी कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. कंपनीच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण जगभरातील उड्डाणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सध्या एअरबसची जवळपास 11 हजार 300 ए 320 विमाने कार्यरत आहेत. ज्यात कंपनी 6 हजार विमानांचे सॉफ्टवेअर बदलणार आहे. एअरबसच्या 55 वर्षाच्या इतिहासात हा सर्वात मोठा रिकॉल आहे. एअरबसचे ए 320 विमान जगभरातील एअरलाइन्सकडून वापरले जात आहे. ज्या वेळी एअरबसने विमानांना रिकॉल करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यावेळी जगभरात 350 हून अधिक ऑपरेटर्सचे 3 हजार ए 320 विमान उड्डाण करत होते. विमानातील सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यासाठी कमीत कमी दोन तासांचा वेळ लागू शकतो. अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चीन, युरोप, हिंदुस्थान, न्यूझीलंडसह अन्य देशात उड्डाणांवर परिणाम होऊ शकतो.
हिंदुस्थानात 250 विमानांचे सॉफ्टवेअर बदलणार
एअरबस कंपनी हिंदुस्थानातील 200 ते 250 विमानांचे सॉफ्टवेअर बदलण्याची तयारी करत आहे. सोलर रेडिएशनमुळे महत्त्वपूर्ण डेटावर परिणाम होऊ शकतो. हा डेटा उड्डाणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. हिंदुस्थानात इंडिगो, एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस ए 320 श्रेणीच्या विमानाचे संचलन करते. देशांतर्गत एअरलाइन पंपन्या हिंदुस्थानात 560 विमानांचा वापर करत आहे.
असुविधेसाठी खेद आहे
विमानातील समस्या सोडवण्यासाठी कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. सॉफ्टवेअर बदलणे आवश्यक आहे. प्रवाशांना होणाऱया या असुविधेसाठी कंपनीला खेद आहे. परंतु आमच्यासाठी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे आम्ही विमान पंपन्यांसोबत मिळून काम करू, असे एअरबसने म्हटले आहे.