अंबरनाथ स्थानकाजवळ लोकल रुळावरून घसरली, वाहतूक विस्कळीत

मुंबई लोकल सेवेच्या मध्य रेल्वे मार्गावरील अंबरनाथ स्थानकाजवळ ट्रेन रुळावरून घसरल्याचं वृत्त आहे. या दुर्घटनेमुळे अद्याप कोणतीही हानी झाल्याचं वृत्त नाही. तरीही मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.

Maharashtra | An empty rake of Electrical Multiple Unit (EMU) derailed at Ambarnath railway station, Mumbai, today at around 8.25 am. No casualties reported. Down traffic between Kalyan to Karjat will be affected: CPRO CR pic.twitter.com/NZCFpriXdE

— ANI (@ANI) June 18, 2023