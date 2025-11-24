अमित ठाकरेंनी नेरुळ पोलीस ठाण्यात जाऊन स्वीकारली नोटीस; शिवरायांच्या पुतळ्याचे अनावरणप्रकरणी गुन्हा

नेरुळ येथे उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याची नोटीस मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी आज नेरुळ पोलीस ठाण्यात जाऊन स्वीकारली. त्यापूर्वी त्यांनी सेक्टर १ मधील चौकात शुक्रवारी गणेश नाईक यांच्या हस्ते अनावरण झालेल्या या पुतळ्याचे दर्शन घेतले. याच पुतळ्याचे अनावरण ठाकरे यांनी गेल्या रविवारी केले होते.

नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने नेरुळ येथील सेक्टर १ मधील चौकात उभारलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सिंहासनारुढ पुतळा गेल्या चार महिन्यांपासून कापड आणि प्लास्टिकच्या आवरणात झाकून ठेवण्यात आला होता. हा प्रकार अमित ठाकरे यांना समजल्यानंतर त्यांनी गेल्या रविवारी या पुतळ्याचे अनावरण केले. धुळीने माखलेल्या या पुतळ्यावर जलाभिषेक करून पुतळा धुऊन काढला. याप्रकरणी नेरुळ पोलिसांनी अमित ठाकरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्याची नोटीस देण्यासाठी पोलीस अमित ठाकरे यांच्या घरी गेले असता त्यांनी नोटीस स्वीकारली नाही. आज त्यांनी नेरुळ पोलीस ठाण्यात जाऊन ही नोटीस स्वीकारली. याप्रसंगी मनसेचे नेते संदीप देशपांडे, नवी मुंबई शहराध्यक्ष गजानन काळे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील उपस्थित होते.

