बिग बी यांच्या अंगणात पुन्हा बहरणार गुलमोहर!

बॉलीवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या प्रतिक्षा बंगल्याच्या आवारातील 44 वर्षांचे गुलमोहराचे झाड काही दिवसांपूर्वी झालेल्या वादळात उन्मळून पडले होते. आता पुन्हा एकदा बिग बींच्या अंगणात गुलमोहर बहरणार आहे. आईच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून बिग बी यांनी त्याच ठिकाणी गुलमोहराचे नवीन झाड लावले असून त्याचे फोटो त्यांनी सोशल मिडियावरून शेयर केले आहेत.

This large ‘Gulmohar’ tree was planted as a sapling by me when we got our first house ‘Prateeksha’ in 1976 .. the recent storm brought it down .. yesterday Aug 12th on my Mother’s birthday I replanted another fresh new ‘Gulmohar’ at the same spot , in her name .. pic.twitter.com/fRTOAShdN3

