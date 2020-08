गुड न्यूज! महानायक अमिताभ यांची कोरोनावर मात

बॉलिवूड अभिनेते, महानायक अमिताभ बच्चन यांनी कोरोनावर मात केली असून रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याने त्यांना आज रविवारी डिस्चार्ज देण्यात आला. अभिषेक बच्चन याने ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांच्या चांगल्या तब्येतीसाठी केलेल्या प्रार्थना, कामना करणाऱ्या चाहत्यांचे अभिषेक याने आभार मानले आहेत.

Veteran actor Amitabh Bachchan discharged from hospital after testing negative for #COVID19, announces his son & actor Abhishek Bachchan pic.twitter.com/hvuFvBL1U5

— ANI (@ANI) August 2, 2020