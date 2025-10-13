माझ्यावर काळी जादू झालेली, तीन चित्रपट हातचे गेले! प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्रीचा खळबळजनक दावा

सामना ऑनलाईन
|

‘विवाह’, ‘मै हू ना’, ‘इश्क विश्क’ या सुपरहिट सिनेमातील अभिनयाने साऱ्यांनाच भुरळ घालणाऱ्या अमृता रावने नुकतेच एका पॉडकास्टला मुलाखत दिली आहे. यात तिने काळ्या जादूबाबत मोठा खुलासा केला आहे.माझ्यावर काळी जादू झालेली, तीन चित्रपट हातचे गेले असे सांगितले.

रणवीर इलाहाबादिया याने त्याच्या पॉडकास्टसाठी अमृताची नुकतीच मुलाखात घेतली. त्यावेळी त्याने तिला काळ्या जादूबाबत एक प्रश्न विचारला. त्यावेळी रणवीर बोलतो साधे आणि मोकळ्या मनाच्या लोक काळ्या जादूने प्रभावित होतात. त्यावर अमृता तिचा अनुभव सांगताना म्हणाली की,  एक वेळ होती जेव्हा ती आपल्या गुरुंना भेटली होती. त्यांनी आशार्वाद दिला. त्यानंतर एक-दोन दिवसांनी माझ्या आईशी बोलून तुमच्या मुलीवर काळी जादू केल्याचे सांगितले. मी या गोष्टींवर कधीच विश्वास नव्हता. मात्र गुरुंनी सांगितल्याने मला ते पटले.

ती पुढे म्हणाली ” माझ्या गुरुंवर माझा विश्वास आहे. त्यांना काहीही मिळवण्याची इच्छा नाही. त्यांनी मला फक्त सत्य सांगितले. त्यांचे बोलणे ऐकल्यानंतर मला वाटले की कदाचित माझ्यावर काळी जादू झाली असेल. कारण आतापर्यंत, मी फक्त अन्य अभिनेत्रींकडून काळ्या जादूबाबत ऐकले होते. पण अमृताने स्पष्ट केले की तिला काळ्या जादूबाबत काही जाणवले नाही. मात्र काही नकारात्मक गोष्टी घडल्या.

अमृताने एक किस्सा सांगितला की,  माझ्या आयुष्यात एक असे वळन आले की, मी तीन मोठे सिनेमे साईन केले होते. ते सर्व सिनेमे मोठ्या बॅनरचे होते. पण आश्चर्य म्हणजे ते तिन्ही सिनेमे बनले नाहीत. मी सायनिंग अमाऊंटही घेतली होती. मात्र तो प्रोजेक्ट बंद पडला आणि ती रक्कम मला पुन्हा द्यावी लागली. माझ्यासाठी ते फार ऑकवर्ड होते असेही ती म्हणाली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शेवटचा चेंडू टाकताच गोलंदाज कोसळला, क्रिकेटच्या मैदानातच घेतला अखेरचा श्वास

IND Vs WI 2nd Test – चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला, टीम इंडियाला जिंकण्यासाठी आता फक्त 58 धावांची गरज

दोन मुलांची आई इन्स्टाग्रामवर पडली प्रेमात, अल्पवयीन मुलासोबत झाली फरार

जायचे होते ट्रेकला, पोहचले घनदाट जंगलात; गूगल मॅप्सने गंडवल्याने पाच इंजिनिअर अडकले

Ranji Trophy 2025-26 – 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या खांद्यावर बिहारने सोपवली मोठी जबाबदारी

छत्तीसगडमधील बिजापूरमध्ये आयईडी स्फोट, एक सुरक्षा कर्मचारी जखमी

राजापूर पंचायत समितीच्या 12 गणांचे आरक्षण जाहीर

क्लबमध्ये फ्लेम शो दरम्यान भीषण आग, दोन बारटेंडर गंभीर भाजले

संगमनेर पंचायत समितीचे आरक्षण जाहीर! 18 पैकी 10 जागेवर महिला देणार लढत