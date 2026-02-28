आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा येथील फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट; 18 जणांचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा जिल्ह्यातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. येथील एका फटाक्यांच्या कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटात आणि त्यानंतर लागलेल्या भीषण आगीत 18 जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या अपघातामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, शनिवारी दुपारी काकीनाडा जिल्ह्यातील समरलाकोटा विभागातील वेट्टलापलेम-जी. मेदुपाडू दरम्यान असलेल्या फटाक्याच्या कारखान्यात हा अपघात झाला. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की कामगारांचे मृतदेह शेकडो फूट शेतात फेकले गेले. हा कारखाना पेडापुडी रोडवर राहणाऱ्या अदापा नानी यांच्या कुटुंबाचा असल्याचे सांगितले जाते. स्फोटानंतर संपूर्ण परिसर दाट धुराने भरला होता. कारखान्यात मोठ्या प्रमाणात स्फोटक साठा असल्याने आगीने रौद्र रूप धारण केले, ज्यामुळे आत काम करणाऱ्या कामगारांना बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही. या स्फोटाचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. अपघाताच्या वेळी कारखान्यात सुमारे 30 लोक काम करत होते. अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि कारण शोधण्यासाठी चौकशीचे आदेश दिले. या घटनेनंतर संपूर्ण जिल्ह्यात शोककळा पसरली आहे. सरकार लवकरच मृतांच्या कुटुंबियांना भरपाई जाहीर करेल अशी आशा आहे.

घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून अथक परिश्रमानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे काम करत आहे. या भीषण आगीत अनेक जण गंभीररित्या भाजले असून त्यांना तातडीने उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

परीक्षेला आलेली मुले रस्त्यावर, ब्रिजखाली, फुटपाथवर झोपतात; आदित्य ठाकरे यांनी वेधले लक्ष

माहीममध्ये अदानी समूहाच्या कामामुळे धुळीचे साम्राज्य, नगरसेवकाला मारहाणीची तक्रार नोंदवण्यास पोलिसांचा नकार; महेश सावंत यांची चौकशीची मागणी

Israel Iran War – इस्रायलने इराणविरोधातील मोहिमेला दिले ‘शील्ड ऑफ जूडा’ हे नाव; जाणून घ्या काय आहे अर्थ…

आम्हाला माहित नाही पुढे काय होईल? इराणमध्ये अडकलेल्या हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांनी व्हिडीओ जारी करत मागितली मदत

Rahul Gandhi Challenges PM Modi to Cancel US Trade Agreement

अमेरिकेसोबत करारामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे डेथ वॉरंट निघाले, राहुल गांधी यांचा जोरदार घणाघात

Israel Iran War – स्वतःला शांतीदूत म्हणवणाऱ्या ट्रम्प यांनी त्यांचे खरे रंग दाखवले! रशियाने अमेरिकेला फटकारले

Israel Iran News – हिंदुस्थानी दुतावासाकडून इस्रायलमधील नागरिकांसाठी महत्त्वाची ॲडव्हायजरी जारी

सौदी, कतार, यूएई ते बहरीन…इराणचा जबरदस्त पलटवार, अमेरिकेच्या 7 लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांची बरसात

donald trump claims saving 35 million lives in india pakistan operation sindoor | saamana

इराणचे क्षेपणास्त्रे आणि नौदल उद्ध्वस्त करणार, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा